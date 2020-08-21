В Малайзии решили построить острова будущего

В штате Пинанг на юге Малайзии решили построить острова будущего. Они получат единое название BiodiverCity. Проект планируют осуществить к 2030 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к этому времени на островах оборудуют пляжи, парки, образовательные центры, а также водный, воздушный и наземный транспорт.

BiodiverCity общей площадью 18 миллионов квадратных метров будет состоять из трех больших групп островов. Там разместят образовательные центры, исследовательские институты и парки. Рядом будет находиться оазис - архипелаг с плавучими домами и террасами. По задумке, на островах люди должны гармонично сосуществовать с природой. Для этого на них сделают сеть "экологичных коридоров", которые свяжут между собой разные районы BiodiverCity. Также на островах появится пляжная линия длиной около пяти километров и набережная протяженностью в 25 километров. Вся территория будет максимально пешеходной. Тем не менее, согласно проекту, также разработают сеть общественного транспорта. Жители смогут свободно передвигаться по всей территории островов.

Автором проекта выступает датско-малайзийская группа архитектурных бюро - BIG, Hijjas и Ramboll. Эксперты отмечают, что BiodiverCity станет современной мультимодальной средой для передвижения людей. "Вместо того, чтобы проектировать город для автомобилей, мы спроектировали BiodiverCity для водных путей, железных дорог и различных видов человеческой мобильности. Возникший в результате город - это отражение положения Пенанга, который является поистине глобальным перекрестком мира - в экономическом, экологическом и социальном плане", - отметил Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels), архитектор и основатель датского бюро BIG.