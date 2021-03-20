Япония к Олимпиаде может принять до 90 тыс. человек

Правительство Японии считает, что максимальное число иностранцев, которые въедут в страну в преддверии и во время летних Олимпийских игр в Токио, должно составить не более 90 тыс., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в субботу газета Sankei, японская сторона полагает, что при таком количестве можно будет обеспечить безопасное проведение соревнований в условиях пандемии коронавируса.

В это число, как отмечает издание, входят 15 тыс. спортсменов. Остальные допущенные к въезду категории - это судьи, тренеры, представители компаний-спонсоров, журналисты и другие люди, имеющие отношение к организации Игр или национальным сборным.

Ограничение обусловлено в том числе возможностями системы, которую японское правительство разработало для контроля за здоровьем прибывающих в страну. Мониторинг осуществляется за счет установки на смартфоны нескольких приложений. Въезжающих в Японию во время Игр иностранцев предполагается освободить от обязательного двухнедельного карантина. Однако они должны будут соблюдать ряд ограничений на перемещение.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, как ожидается, 20 марта проведут встречу в онлайн-формате, чтобы обсудить возможность допуска иностранцев, в том числе зрителей, во время проведения соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.