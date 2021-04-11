В Европе пытаются спасти туризм

Власти Италии рассматривают возможность открытия страны для туризма в июне. С понедельника несколько областей, включая северную Ломбардию, одну из наиболее пострадавших от пандемии, перейдут из "красной" в "оранжевую" зону.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в правительстве заявляют, что большинство туристических направлений в стране уже забронированы жителями Италии.

"Отсутствие туристов особенно затронуло города, куда приезжают полюбоваться на искусство. Мы должны поступить также, как и другие страны, например, объявить, что будем готовы к принятию туристов с паспортом вакцинации. Он будет у американских туристов, а также у тех, кто приезжает из Европейского союза. Нужно действовать быстро, в наших интересах ввести такой паспорт", - отметил премьер-министр Италии Марио Драги.

О необходимости введения общеевропейского паспорта здоровья заявляют и власти Испании, где число туристов упало на 90%.

Между тем европейская туристическая комиссия призывает спасти отрасль.

Правительство Великобритании готовится в начале мая принять решение о возобновлении зарубежных поездок и открытии границ для туристов. Министр транспорта Грант Шеппс сообщил, что ведутся переговоры о снижении стоимости тестов на коронавирус, которые будут обязательны для передвижения.