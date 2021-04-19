Вьетнам открывает границы

Вьетнамское правительство рассматривает возможность повторного открытия своих границ для иностранных туристов, поскольку вакцинация от ковида внутри страны набирает обороты, а также успешно продолжается работа над внедрением цифрового паспорта здоровья. На прошлой неделе правительственный комитет заявил, что ИТ-инфраструктура страны для поддержки новой нормы международных поездок уже создана. Но когда и кому открывать границы, власти Вьетнама ещё не решили.

В прошлом году Вьетнам закрыл свои границы для всех, кроме своих собственных граждан и некоторых иностранных туристов. Закрытие границ стало частью успешной борьбы по сдерживанию распространения ковида. Теперь правительству предстоит лавировать между повторным открытием и соблюдением мер безопасности - использование цифровых паспортов здоровья рассматривается как ключ к достижению этой цели, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

После неспокойного 2020 года внутренний рынок азиатской страны снова вернулся к быстрому росту. Согласно анализу, опубликованному в Routesonline на прошлой неделе, с точки зрения доступности мест внутренний авиационный сектор Вьетнама сейчас является самым быстрорастущим в мире. Иначе выглядит ситуация с международными рейсами. Авиакомпании снова работают по узким международным расписаниям, в основном обслуживая своих граждан, возвращающихся домой или нуждающихся в выезде из страны. Авиакомпания VietJet возобновила полеты в Бангкок, Токио, Сеул и Тайбэй. Национальные авиалинии возобновляют полеты в Токио, Сеул и Сидней.

Все пассажиры, допущенные на рейсы во Вьетнам, должны пройти проверку на коронавирус до и после полета, а также самоизолироваться дома. Кроме этого, необходимо загрузить приложения для отслеживания перемещений и контактов. По данным новостного издания VN Express, правительство хочет снизить барьеры для пересечения границы, но при этом сохранить страну в безопасности. В конце прошлой недели состоялось заседание Национального руководящего комитета Вьетнама по профилактике и борьбе с COVID-19. Участники совещания пришли к выводу, что ИТ-инфраструктура готова к работе с цифровыми паспортами здоровья. В свою очередь, это может открыть перспективы ослабления ограничений на въезд. Отметив, что вакцинация развертывается неоднородно и неравномерно, комитет также отметил перспективы допуска во Вьетнам непривитых туристов из безопасных стран. Для этих путешественников может быть разрешен доступ в некоторые районы. Это заманчивая перспектива, которая может помочь перезагрузить экономику, сильно зависящую от туризма.

Вьетнам присоединяется к растущему списку стран, стремящихся ослабить закрытие границ, сдерживая распространение COVID-19. Чтобы реализовать эту идею в полном объеме, местные власти задали тенденцию комбинировать методы вакцинации, медосмотров и цифровых паспортов здоровья.