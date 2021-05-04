https://news.day.az/tourism/1339683.html Филиппинские авиалинии намерены начать прямые полеты в Израиль
Филиппинские авиалинии намерены начать прямые полеты в Израиль
Филиппинский национальный авиаперевозчик Philippine Airlines ведет переговоры с министерством туризма Израиля о начале обслуживания регулярных прямых авиарейсов на маршруте Израиль-Манила, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
Согласно планам авиакомпании, полеты начнутся в октябре 2021 года и будут осуществляться два раза в неделю самолетами Airbus A350.
Отметим, что Philippine Airlines уже работала на израильском направлении в 1950-е годы.
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