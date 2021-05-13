В ЕС открыли туристический сезон

Если сама Европа осторожно приоткрывается, то сезон бронирования уже открыт.

Наличие "вакцинного" паспорта, действующего внутри Евросоюза, станет одним из обязательный условий для поездок.

Либо прививка, либо наличие антител, и, судя по всему, население ЕС с подобными правилами согласилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, запуск этого документа планируется на середину июня, к тому моменту десятки миллионов европейцев уже получат инъекцию профилактического препарата.

Власти стран, в которых туризм составляет существенную долю ВВП, уже ждут привитых отдыхающих.

Андрея Метелко-Згомбич, госсекретарь Хорватии по европейским делам: "Мы видим, что такого рода меры способны остановить заражение, и мы знаем, что турпоток нынешнего лета поможет нам начать восстанавливать экономику".

В Италии - примерно те же настроения.

Путешественников ждут наиболее известные достопримечательности и курорты, в том числе и озеро Гарда. На его побережье 80% населения так или иначе связано с отельерно-ресторанной сферой.

Эмманнуэль Сантелли, шеф-повар: "Мы все в одной лодке. Только совместными усилиями мы сможем выбрать из этой ямы, это как при аварии во время гонок Формулы 1, когда все бегут на помощь пострадавшему болиду".

Марко Пенниси, директор отеля: "У нас потрясающий шанс, нужно его использовать. Я такого момента припомнить не могу - когда мы открываем сезон раньше других стран. Но нам нужно показать все, на что мы способны, и даже больше".

Греция старается догнать Италию, для этого власти намерены вдавить акселератор до отказа, чтобы придать прививочной кампании максимальную скорость. Сегодня в приоритете - острова, которые пользуются у туристов большим спросом.

Каллица Франжиску, заместитель главврача больницы: "Через месяц большинство островитян будут вакцинированы, поэтому туристы могут приезжать без опаски заразиться".

Испания, которая ждет туристов в том числе и из Британии, а также других государств, не входящих в ЕС, также вводит в действие политику открытых дверей.

И если Лондон снимет обязательность карантина для возвращающихся из иберийского королевства, Мадрид готов разрешить британцам въезжать в страну без предъявление ПЦР-теста.