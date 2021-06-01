https://news.day.az/tourism/1348214.html Названы опасные для купания пляжи Баку - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Названы опасные для купания пляжи Баку - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
"С мая на пляжах начались мониторинги. В связи с началом летнего сезона мониторинги проводятся каждые 15 дней".
Как передает Day.Az, об этом сказал начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Назим Махмудов.
Завотделом напомнил, что из-за чрезмерного загрязнения пляжи в поселке Сахиль Гарадагского района, на Шихово в Сабаильском районе, в Говсанах и Тюркане считаются непригодными для купания.
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