Правительство Латвии может отменить карантин для иностранцев

Правительство Латвии 1 июня примет решение относительно того, нужно ли будет болельщикам, приехавшим на чемпионат мира по хоккею в Ригу, проходить обязательную самоизоляцию. Об этом сообщил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На чемпионат мира по хоккею смогут попасть те люди, которые смогут показать, что у них есть так называемый "зеленый сертификат" - то есть те, кто смогут доказать, что они либо получили вакцину, которую утвердил Европейский союз, либо уже переболели коронавирусом. Сегодня проходит заседание правительства, на котором будут решать, нужна ли будет самоизоляция для болельщиков, прибывающих на чемпионат мира", - сказал Козиолс в интервью ТАСС.

Ранее власти Латвии приняли решение с 1 июня разрешить присутствие болельщиков на матчах мирового первенства. Но при этом иностранные болельщики имели мало шансов попасть на матчи турнира из-за требований обязательного соблюдения карантина после прибытия в страну, так как решение было принято 27 мая.

Для того, чтобы попасть на матчи мирового первенства, болельщикам необходимо иметь документы о вакцинации от коронавирусной инфекции, выданные не ранее чем за 14 дней до игры.

Подобные правила действуют и для хоккеистов - согласно установленным Международной федерацией хоккея (ИИХФ) положениям, если игрок прибывает в расположение своей национальной команды после 16 мая, он должен на протяжении трех дней находиться на карантине в отеле и каждый день сдавать тест на коронавирус. Участвовать в играх хоккеисты могут не ранее, чем на седьмой день после прибытия в Латвию.

Чемпионат мира продлится до 6 июня.