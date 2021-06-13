Недавно переболевших COVID-19 предостерегли от смены часовых поясов

Переболевшим коронавирусом сразу после выздоровления стоит воздержаться от отпуска с долгим перелетом и сменой часовых поясов. Об этом заявили в субботу, 12 июня, ТАСС доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов и главврач медицинского центра "Лидер-медицина", инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az.

"В Таиланд если полететь, девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это всё нагрузка, стресс. Поэтому пока на этой же широте (где живет пациент. - Ред.) стоит отдыхать, я так думаю", - считает Жемчугов.

По его словам, многое зависит от тяжести перенесенной инфекции, наличия посткоронавирусного синдрома, а также индивидуальных особенностей организма. В частности, если у человека наблюдаются проблемы с давлением, нарушается память или еще что-то, то лучше отказаться от поездок со сменой часовых поясов. Жемчугов посоветовал в своей широте посетить местный санаторий и пройти реабилитационный курс. В случае если осложнений нет, то поездки с долгим перелетом допускаются.

При этом инфекционист Евгений Тимаков отметил, что риск постковидных осложнений есть у половины пациентов старше 50 лет. Врач посоветовал пожилым людям в течение месяца после выздоровления никуда не выезжать и не менять климат. При осложнениях после ковида противопоказано ехать в места, где наблюдается жаркая погода, так как есть риски получить тепловые удары, отметил Тимаков. Также есть риск перепадов давления при взлете или посадке, что может доставить дискомфорт.

По словам инфекциониста, COVID-19 имеет длительный неврологический "шлейф". Это приводит к нарушениям в работе внутренних органов, нервной системы. Коронавирус также поражает эндотелий сосудов, из-за чего страдает сосудистое русло. Кроме того, при заболевании повышается риск тромбообразования, что может привести к инсульту, инфаркту.

Также для переболевших опасно активное солнце, поскольку есть риск развития онкологических заболеваний кожи. Тимаков сообщил, что у пациента страдает функция защиты от факторов агрессии, к которым также относится онкология. Чтобы снизить риски, рекомендуется следить за своим состоянием и не выезжать никуда в течение месяца.

У переболевших COVID-19 отдых должен быть спокойным и с умеренной физической активностью, отметил Тимаков. Он порекомендовал правильно питаться, включить в рацион фрукты, а также обеспечить достаточное поступление кислорода в организм. Также медик посоветовал не менять климат и тем, кто переболел инфекцией в легкой форме, поскольку риск постковидных реакций достигает 20%. В то же время у молодых людей наблюдаются такие последствия ковида, как нарушение режима сна, головокружение, всплески немотивированной агрессии и раздражительность.

Инфекционист также призвал граждан своевременно пройти вакцинацию от коронавируса, а не ждать болезни.