https://news.day.az/tourism/1354155.html Эксперт по туризму об изменении цен на арендное жилье
Эксперт по туризму об изменении цен на арендное жилье
Этим летом граждане Азербайджана в основном будут отдыхать в регионах страны.
Об этом в субботу сказал Trend эксперт в сфере туризма Джейхун Аширов, передает Day.Az.
"В школах закончились занятия, в связи с чем появилось больше время для досуга и семейного отдыха. Так как пока из-за пандемии в силе ограничения на зарубежные поездки, этим летом граждане Азербайджана будут отдыхать в основном в регионах страны. Это означает заполненность как отелей, функционирующих в регионах, так и арендного жилья, что делает неизбежным и рост цен", - сказал он.
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