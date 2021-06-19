Эксперт по туризму об изменении цен на арендное жилье

Этим летом граждане Азербайджана в основном будут отдыхать в регионах страны.

Об этом в субботу сказал Trend эксперт в сфере туризма Джейхун Аширов, передает Day.Az.

"В школах закончились занятия, в связи с чем появилось больше время для досуга и семейного отдыха. Так как пока из-за пандемии в силе ограничения на зарубежные поездки, этим летом граждане Азербайджана будут отдыхать в основном в регионах страны. Это означает заполненность как отелей, функционирующих в регионах, так и арендного жилья, что делает неизбежным и рост цен", - сказал он.