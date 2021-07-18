На туристах начали ставить ковидные опыты: подано 350 000 заявок

Туристы серьёзно соскучились по круизному отдыху - настолько, что готовы присоединиться к программе тестовых круизов, проверяющих новые меры коронавирусной безопасности. Это показал опыт круизного оператора Royal Caribbean, который получил более 350 000 заявок на участие в предстоящих тестовых круизах, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Напомним, что круизы и туристы на них пали первыми жертвами коронавируса в туризме: после февральской трагической истории прошлого года с карантином в Японии на круизном судне Diamond Princess, а также менее известных аналогичных историй, но которых насчитывается уже более десятка, трудно было ожидать, что круизным операторам удастся продолжить деятельность в условиях пандемии: туристы стали шарахаться от кораблей как от потенциальных карантинных рассадников коронавируса, и новые бронирования упали до нуля, несмотря на огромные скидки.

И вот теперь круизные операторы решили протестировать ковидную безопасность своих лайнеров на туристах-добровольцах. Фактически на них будут ставить ковидные опыты, ведь если среди них выявят заболевших, то посадят на карантин опять всех.

Так, туристы-поклонники круизных лайнеров, желающие вернуться в море, получили возможность подать онлайн-заявку для участия в тестовом круизе Royal Caribbean. Пандемия COVID-19 тяжело сказалась на круизном туризме и, чтобы вернуть свои корабли в порты и воду, оператор анонсировал добровольные тестовые круизы, которые будут проверять, насколько принятая политика безопасности сохраняет здоровье туристов. Возможно, дело также и в том, что тестовый круиз предлагается бесплатно.

Royal Caribbean заявил, что начнет случайным образом выбирать туристов из своего списка. Те, кто был добровольно выбран для круиза, помогут проверить новые протоколы здоровья во время бесплатного круиза. Руководители круизных линий заявили, что выберут удачливых отдыхающих на этой неделе. При этом до августа запланировано еще как минимум пять испытательных рейсов.