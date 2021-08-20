Наряду с коронавирусной инфекцией, в столице Таиланда распространилась другая зараза - острая тропическая лихорадка денге. Причем, как заявил Департамент по контролю за заболеваниями королевства, число инфекций в Банкоке, зарегистрированных в первом полугодии, является "беспрецедентным", передает Day.Az со ссылкой на Nation Thailand.

В течение шестимесячного периода в общей сложности 1.043 человека в столице показали положительный результат на болезнь, передаваемую комарами, которая также известна как "ломкая лихорадка" из-за общих симптомов мышечной и суставной боли. Районы Бангкока, где наиболее распространена тропическая болезнь, включают Банг Кхун Тиан, Чом Тонг, Банг Кхае, Ян Нава, Дин Данг, Тонбури, Суан Луанг, Лат Прабанг, Лат Прао и Банг На. В Таиланде с января по июль было зарегистрировано 9.878 случаев заражения лихорадкой денге и четыре смерти. В провинциях Ранонг, Районг, Накхонпатом и Мае Хонг Сон также наблюдается высокий уровень инфицирования.

Ранее тайские власти развернули кампанию по борьбе с лихорадкой денге в Бангкоке. Кампания призывала жителей следить за тем, чтобы их дома и прилегающие территории были чистыми, без застоя воды, где могли бы размножаться опасные комары. Однако одними предупреждениями количество больных сократить не удалось.

Для справки: денге - это острая зооантропонозная вирусная инфекция, которой люди заражаются от животных. Вирус распространяется через укус тропического комара, что может привести к лихорадке и вызвать симптомы, похожие на грипп. Когда лихорадка принимает более тяжелую форму, называемую геморрагической лихорадкой денге, может произойти серьезное кровотечение и даже смерть. Главными симптомами являются боли по ходу позвоночника, в суставах, особенно в коленных, в костях, мышцах бедер и спины, а также головные боли и сыпь. Признаки болезни сохраняются 2-7 дней. Лихорадкой заболевает каждый четвертый инфицированный, при этом от вируса нет специальных лекарств. Тропические комары являются также переносчиками вирусов чикунгуньи, желтой лихорадки и Зика.

Таиланд - тропическая страна с влажным климатом и джунглями. Такая среда комфортна для размножения комаров, вне зависимости от того, куда отправится турист - в крупный мегаполис или 5-звездочный отель с видом на море. По словам экспертов, даже если путешественник остановился в апартаментах на 10-м этаже Банкока, комары могут выследить его и там. Чтобы не стать жертвой насекомого-переносчика, необходимо соблюдать меры безопасности в поездках в страны Юго-Восточной Азии: носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами, не использовать духи и ароматическое мыло, держать окна и двери закрытыми, если нет антимоскитной сетки.