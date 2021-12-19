Турция ожидает около 10 млн досрочных бронирований в 2022 году

Турецкая туриндустрия продолжает делиться крайне оптимистичными прогнозами в преддверии 2022 года. Так, местные эксперты озвучили невероятные ожидания по раннему бронированию - более 10 млн. Сбудутся ли они - вопрос, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Турецкая туристическая индустрия ожидает около 10 миллионов досрочных бронирований в 2022 году", - такое заявление озвучил председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Он отдельно подчеркнул, что Турция является одной из стран, которые рано оправились в сфере туризма после периода пандемии, блокировок и ограничений на поездки.

"Мы значительно выросли в показателях туризма по сравнению с 2020 годом. Мы ожидаем, что в 2022 году мы приблизимся к показателям 2019 года", - сказал он. Напомним, глава турецкой Ассоциации турагентств также разделяет прогноз, что в 2022 году коронавирус перестанет оказывать столь негативное влияние на туризм и всё вернётся "на круги своя".

С другой стороны, данный прогноз идёт "не в русле" общемировых трендов "постпандемийной эпохи". Интерес к ранним бронированиям падает по всему миру - так как границы то открывают, то закрывают, то и туристы массово предпочитают ничего заранее не бронировать.