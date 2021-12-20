Милли Меджлис утвердил новые штрафы в сфере туризма

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана во втором чтении утверждены новые штрафы в сфере туризма, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На сегодняшнем пленарном заседании парламента обсуждались изменения в Кодекс об административных проступках в связи с нарушением законодательства, связанного с туризмом.

Согласно изменениям, в случае работы отелей без установления категории "звездности" они будут штрафоваться на сумму от 2 000 до 5 000 манатов.

В случае нарушения пунктов 13.2 -13.4 закона "О туризме", то есть невнесения или несвоевременного внесения информации в туристический реестр, ее необновления или несвоевременного обновления предусмотрен штраф в размере 300 манатов.

За отсутствие электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения в отелях, предусмотрен штраф в размере 200 манатов.

Кроме того, за продажу турпакета туроператором или турагентами без заключения договора страхования ответственности со страховщиком физические лица будут штрафоваться в размере одной тысячи манатов, юридические лица - в размере двух тысяч манатов.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.