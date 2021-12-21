Стюардесса объяснила любовь пассажиров к определенным напиткам во время полета

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, рассказала, почему некоторые пассажиры заказывают определенные напитки на борту. Своими наблюдениями она поделилась в личном TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исходя из своего опыта, стюардесса объяснила, чем похожи между собой пассажиры, выбирающие определенные напитки в самолете. Например, по ее словам, любители имбирного эля чаще всего заказывают его из страха, что их может стошнить на попутчиков во время полета.

По мнению девушки, пить томатный сок любят три типа пассажиров: одни всегда берут этот напиток только во время полета, так как считают, что он намного вкуснее в самолете, другие заказывают его, так как не обедали и планируют утолить им голод, третьи - веселые люди, которые просто хотят хорошо провести время.

"А если вы берете Sprite, то либо вам его заказала мама, либо вам пять лет", - пошутила Камалани.

Пользователи сети высказались насчет заявлений бортпроводницы. "Это про меня! Всегда ищу пакетик в кармане впереди стоящего кресла, так как меня постоянно тошнит", "100-процентная правда, пью эль только во время полета!", "Люблю томатный сок по первой причине", "Не знаю, лично я беру ром с кока-колой, чтобы успокоить нервы", "Мне давно не пять лет, но я всегда прошу Sprite, что со мной не так?" - такие комментарии оставили они.