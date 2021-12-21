Таиланд ограничил въезд в страну для туристов

Правительство Таиланда приостановило действие системы въезда в страну для туристов Test&Go и все программы "Песочниц" (за исключением Пхукета) в связи с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Thai PBS World в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, ограничения вводятся с 21 декабря как минимум до 4 января. Тем не менее, туристы, которые уже оформили поездку в королевство по данным программам до 10 января, еще могут въехать в страну. При этом уточнялось, что таким путешественникам придется пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания на отдыхе.

"Песочница Пхукета", программа по которой в страну могут въехать вакцинированные россияне, продолжит работать в обычном режиме. Также Таиланд могут посетить и те, кто решит отправиться на карантин. Однако все путешественники будут обязаны пройти дополнительное ПЦР-тестирование.