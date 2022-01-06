Достопримечательности, которые будут закрыты для посещения в 2022 году

Список туристических достопримечательностей, куда туристы так и не смогут попасть в 2022 году, представила CNN, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Причём причина этому - вовсе не ковид: речь идёт о тех популярных у туристов местах, которые закрыты на ремонт или модернизацию, а некоторые из них пострадали от стихийных бедствий или даже закрыты навсегда. Вот некоторые из них:

Соединенные Штаты:

Смитсоновский музей авиации и космонавтики (Вашингтон, округ Колумбия) - популярный музей в столице США находится в процессе масштабной семилетней реконструкции. Музей будет закрыт минимум шесть месяцев в 2022 году. Когда работы будут завершены, на месте будет около 1400 новых объектов. В качестве альтернативы туристам рекомендуют другие музеи Вашингтона - такие как Музей Хиршхорна и Сад скульптур, а также Национальный музей истории и культуры афроамериканцев.

(Вашингтон, округ Колумбия) - популярный музей в столице США находится в процессе масштабной семилетней реконструкции. Музей будет закрыт минимум шесть месяцев в 2022 году. Когда работы будут завершены, на месте будет около 1400 новых объектов. В качестве альтернативы туристам рекомендуют другие музеи Вашингтона - такие как Музей Хиршхорна и Сад скульптур, а также Национальный музей истории и культуры афроамериканцев. Лестница Хайку (Оаху, Гавайи): это, вероятно, достопримечательность с самым давним сроком закрытия - красивая пешеходная тропа на острове Оаху, которую называли "лестницей в небеса", страдала от чрезмерного туризма еще в 80-х годах прошлого, двадцатого века. Тогда же её официально закрыли для туристов - однако многие проникали на лестницу неофициально, были и несчастные случаи. В итоге "лестницу в небеса" закроют для туристов навсегда - городской совет столицы Гавайев Гонолулу принял решение разобрать лестницу в 2022 году. Но для туристов останутся доступны "много красивых и менее рискованных походов по островам" - отмечает издание.

(Оаху, Гавайи): это, вероятно, достопримечательность с самым давним сроком закрытия - красивая пешеходная тропа на острове Оаху, которую называли "лестницей в небеса", страдала от чрезмерного туризма еще в 80-х годах прошлого, двадцатого века. Тогда же её официально закрыли для туристов - однако многие проникали на лестницу неофициально, были и несчастные случаи. В итоге "лестницу в небеса" закроют для туристов навсегда - городской совет столицы Гавайев Гонолулу принял решение разобрать лестницу в 2022 году. Но для туристов останутся доступны "много красивых и менее рискованных походов по островам" - отмечает издание. Смотровая площадка One Liberty (Филадельфия) - эта достопримечательность закрылась из-за пандемии коронавируса - смотровая площадка расположена на 57 этаже в центре города, и, как заявляют ее владельцы, число туристов сильно сократилось. Альтернативой назвали ближайшую смотровую площадку City Hall Tower.

Европа

Тропа Сталхеймсклейва (Вестланд, Норвегия) - прогулочный маршрут в регион Восс в Норвегии привлекал немало туристов. Правда, им приходилось быть готовыми к трудностям - так как это одна из самых крутых дорог Скандинавии. Она соединяет два живописных водопада в долине Нэрёйдален, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО и отличается высокими подъемами и крутыми поворотами. В 2022 году маршрут закроют, так как на нём будут проводить ремонтные работы. Дата повторного открытия пока неизвестна. Как добавляет издание, при этом "вНорвегии нет недостатка в красивых местах на свежем воздухе".

(Вестланд, Норвегия) - прогулочный маршрут в регион Восс в Норвегии привлекал немало туристов. Правда, им приходилось быть готовыми к трудностям - так как это одна из самых крутых дорог Скандинавии. Она соединяет два живописных водопада в долине Нэрёйдален, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО и отличается высокими подъемами и крутыми поворотами. В 2022 году маршрут закроют, так как на нём будут проводить ремонтные работы. Дата повторного открытия пока неизвестна. Как добавляет издание, при этом "вНорвегии нет недостатка в красивых местах на свежем воздухе". Курган Мраморной арки (Лондон, Великобритания) - самая новая, самая осмеянная и самая недолго просуществовавшая достопримечательность британской столицы окончательно закроется в январе 2022 года. Открывая ее в июле 2021 года, ее позиционировали как "пышное уединенное место на открытом воздухе с произведениями искусства и видами на Гайд-парк". Но конечный результат разочаровал туристов - они высмеяли в социальных сетях эту "недостроенную груду обломков".

Азиатско-Тихоокеанский регион