https://news.day.az/tourism/1423390.html Достопримечательности, которые будут закрыты для посещения в 2022 году
Достопримечательности, которые будут закрыты для посещения в 2022 году
Список туристических достопримечательностей, куда туристы так и не смогут попасть в 2022 году, представила CNN, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.
Причём причина этому - вовсе не ковид: речь идёт о тех популярных у туристов местах, которые закрыты на ремонт или модернизацию, а некоторые из них пострадали от стихийных бедствий или даже закрыты навсегда. Вот некоторые из них:
Соединенные Штаты:
- Смитсоновский музей авиации и космонавтики (Вашингтон, округ Колумбия) - популярный музей в столице США находится в процессе масштабной семилетней реконструкции. Музей будет закрыт минимум шесть месяцев в 2022 году. Когда работы будут завершены, на месте будет около 1400 новых объектов. В качестве альтернативы туристам рекомендуют другие музеи Вашингтона - такие как Музей Хиршхорна и Сад скульптур, а также Национальный музей истории и культуры афроамериканцев.
- Лестница Хайку (Оаху, Гавайи): это, вероятно, достопримечательность с самым давним сроком закрытия - красивая пешеходная тропа на острове Оаху, которую называли "лестницей в небеса", страдала от чрезмерного туризма еще в 80-х годах прошлого, двадцатого века. Тогда же её официально закрыли для туристов - однако многие проникали на лестницу неофициально, были и несчастные случаи. В итоге "лестницу в небеса" закроют для туристов навсегда - городской совет столицы Гавайев Гонолулу принял решение разобрать лестницу в 2022 году. Но для туристов останутся доступны "много красивых и менее рискованных походов по островам" - отмечает издание.
- Смотровая площадка One Liberty (Филадельфия) - эта достопримечательность закрылась из-за пандемии коронавируса - смотровая площадка расположена на 57 этаже в центре города, и, как заявляют ее владельцы, число туристов сильно сократилось. Альтернативой назвали ближайшую смотровую площадку City Hall Tower.
Европа
- Тропа Сталхеймсклейва (Вестланд, Норвегия) - прогулочный маршрут в регион Восс в Норвегии привлекал немало туристов. Правда, им приходилось быть готовыми к трудностям - так как это одна из самых крутых дорог Скандинавии. Она соединяет два живописных водопада в долине Нэрёйдален, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО и отличается высокими подъемами и крутыми поворотами. В 2022 году маршрут закроют, так как на нём будут проводить ремонтные работы. Дата повторного открытия пока неизвестна. Как добавляет издание, при этом "вНорвегии нет недостатка в красивых местах на свежем воздухе".
- Курган Мраморной арки (Лондон, Великобритания) - самая новая, самая осмеянная и самая недолго просуществовавшая достопримечательность британской столицы окончательно закроется в январе 2022 года. Открывая ее в июле 2021 года, ее позиционировали как "пышное уединенное место на открытом воздухе с произведениями искусства и видами на Гайд-парк". Но конечный результат разочаровал туристов - они высмеяли в социальных сетях эту "недостроенную груду обломков".
Азиатско-Тихоокеанский регион
- Остров Фрейзер (Квинсленд, Австралия) - первым делом отмечает издание. А дальше комментирует - "это жульничество - Остров Фрейзера никуда не делся". Просто достопримечательность сменила название и теперь называется К'Гари. И возможно будет доступна для туристов в 2022 году - если откроется вместе со всей Австралией.
- Желтая тыква (остров Наосима, Япония) - а вот эту растиражированную в интернете скульптуру японской художницы Яёи Кусама - ярко-желтую тыкву в мелкий горошек, что ранее располагалась на пристани Наосима, "острова искусства" во Внутреннем море Сето, туристам увидеть не удастся вообще. В августе сильный тайфун унес тыкву в море. Впрочем, работы художницы Кусамы находятся в музеях и галереях по всему миру, включая Тейт Модерн в Лондоне и Музей Броуда в Лос-Анджелесе.
- Трамвай Peak Tram (Гонконг) - одна из знаковых достопримечательностей Гонконга - трамвай-фуникулёр, который доставляет посетителей до самой высокой точки острова также недоступен туристам. Работать он начал еще в 1889 году, а узнаваемые красные металлические вагоны были запущены в 1989 году, к 100-летию со дня основания оригинального фуникулера. Однако в июне 2021 года фуникулёр закрыли на ремонт, и до сих пор нет точной даты, когда он откроется.
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