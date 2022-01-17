Турция оставила ПЦР-тесты для внутренних перелетов

Власти Турции передумали отменять ПЦР-тесты для внутренних авиаперелетов, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Напомним, 15 января турецкий нацперевозчик Тurkish Аirlines сообщил об отмене требования предъявления ПЦР-тестов при посадке на все внутренние рейсы по Турции.

Однако вчера, 16 января, Главное управление гражданской авиации Турции сообщило о возвращении требования. На внутренних авиарейсах ПЦР-тест, сделанный максимум за 48 часов до полёта, будет нужен всем пассажирам, которые не прошли вакцинацию или не перенесли заболевание коронавирусом в течение последнего полугода.

Непривитым тесты нужны только на авиарейсах, для междугородних поездок на автобусах и поездах в Турции, а также для посещения общественных мест, они не требуются.