Потрясающие пейзажи Ширванского национального парка завораживают в любое время года. Территория парка в эти дни укрыта белым покрывалом. В зимний период джейраны будто дополняют радующую глаз пестротой красок композицию.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет красивые фотографии, сделанные азербайджанским фотографом Лёкиным в Сальяне, Ширванском национальном парке.

Отметим, что для увеличения популяции джейранов в парке имеются все условия. С 2010 года Министерством экологии и природных ресурсов, Фондом Гeйдaра Aлиeва, общественным объединением IDEA и азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы осуществляется проект "Охрана, реинтродукция и возрождение исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики".

На территории национального парка заботятся не только о джейранах, также комплексно охраняются и другие виды фауны и флоры.