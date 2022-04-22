Пилот раскрыл лучшее место для сна в самолете

Пилот Джонни Ноулсон раскрыл лучшее место на борту для пассажиров, которые хотят заснуть в полете. Его советы приводит The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам летчика, на больших самолетах нужно садиться в переднюю часть салона, как можно дальше от двигателей. Он считает, что место у прохода гораздо тише, чем у окна. "Хотя вид менее красивый", - признает командир воздушного судна.

При этом если сесть за крыльями большого лайнера, то полет на большой высоте пройдет наиболее плавно, считает Ноулсон. Пилот объясняет, что чем ближе к центру массы самолета, тем сильнее на него воздействуют подъемная сила, ветер, гравитация, сопротивление и тяга.