Путешествуем через Кутаиси - как туда попасть из Тбилиси, пока сухопутные границы закрыты?

Город Кутаиси - это бывшая грузинская столица и всегда пользовалась популярностью среди туристов, приезжающих в эту южнокавказскую страну. Здесь, как и в других популярных регионах Грузии, есть и старинные храмы, известные достопримечательности, великолепная природа. Но не это привлекает в Кутаиси многих туристов как самого региона, так и Европы. Здесь 10 лет назад был создан авиахаб для бюджетных туристов, которые могут посетить Европу за относительно невысокие цены, отличающиеся от "кусачих" цен привычных государственных авиакомпаний.

Стратегический расчет

Кутаисский аэропорт был полностью реконструирован и официально открыт с сентября 2012 года. Именно тогда лоукост-авиакомпания Wizz Air запустила свой первый авиарейс между Киевом и Кутаиси. Как утверждают создатели этой идеи, мягкий климат в этом районе и стратегическое расположение делают его альтернативным аэропортом для региона. Ведь аэропорт Кутаиси расположен в 200 км от Тбилиси и связан с Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией практически в радиусе 300 км.

Несмотря на свои относительно небольшие габариты, сам аэропорт оснащен современными навигационно-метеосистемами, имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и может одновременно обслуживать до 600 пассажиров, имеет низкие аэропортовые сборы и льготы, работает в режиме "Политика открытого неба с ЕС". Именно поэтому одна из лидирующих лоукост-авиакомпаний мира - Wizz Air выбрал его в качестве кавказского регионального хаба.

Куда из Кутаиси?

Wizz Air предлагает немало вариантов перелетов из Кутаиси в Европу. Так на официальном сайте авиакомпании отмечено, что осуществляются рейсы в Вену, Будапешт, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Афины, Салоники, Милан, Рим, Ларнаку, Ригу, Вильнюс, Абу-Даби, Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Париж, Прагу и Таллин. Другими авиакомпаниями можно лететь в Нур-Султан, Атыраю, Актау, Минск и т.д.

* Цены указаны в лари, по курсу на 27 мая: 1 GEL = 0,60 AZN

Учтите, что в период пандемии цены на европейские направления из того же Кутаиси были в разы взвинчены и до сих пор остаются достаточно высокими. Так, если еще три года назад в Будапешт можно было слетать (туда и обратно) за $80-100, то сейчас, к примеру, на середину июня билеты обходятся примерно в $310 причем без обычно дорогого отдельно оплачиваемого багажа.

В Вену в июне билет (без багажа) обойдется в $235, в Барселону -$668, Рим - $562, Ларнаку - $408, Варшаву - $420, Ригу - $457, Абу-Даби - $151 и т.д. при простом арифметическом расчете с учетом трансфера из Азербайджана до Кутаиси и обратно (и возможно проживания в отеле из-за неудобного времени ряда вылетов) конечная цена билета при таких ценах обойдется в кругленькую сумму. И вам решать стоит ли это делать.

Как и на чем добраться до Кутаиси?

Всем известно, что сухопутные границы Азербайджана с соседними странами, в том числе с Грузией, в связи с пандемией закрыты с 2020 года. Поэтому сегодня добраться до Грузии из Азербайджана возможно фактически лишь воздушным путем - авиарейсами, связывающими Баку с Тбилиси (если не считать открытые сухопутные границы между Турцией и Грузией). С 1 июня также возобновляются рейсы авиакомпании Buta в Батуми.

Но пока рассмотрим возможности выезда из Тбилиси. Конечно, легче всего, добраться из грузинской столицы в Кутаиси на специальных трансферах, которые предлагают тбилисские турфирмы. Во-первых, без усилий вы быстро и комфортно доберетесь до нужного аэропорта. Во-вторых, часто подобные трансферы предоставляют возможность осмотра попутных интересных достопримечательностей, среди которых пещера Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, заповедник Сатаплия, храмы Баграта, Моцамета, Гелати.

На одного человека "такое удовольствие" обойдется примерно в 60 долларов в зависимости от выбранной марки автомобиля, который заберет из вашего отеля или месторасположения в столице. Время выезда вы выбираете сами, а время в пути составит примерно 3,15 минут.

Из Тбилиси в Кутаиси можно также добраться и следующим трансфером. Машина седан на 1-3 места (2 багажа) стоит $135, минивен на 4-7 мест (4 багажа) обойдется в $165, а аренда миниавтобуса на 8-15 мест (6 багажей) будет стоить $250. Такие предложения рекламируются многими грузинскими социальными сетями.

По железной дороге

Коварная пандемия оказала негативное влияние на все стороны жизнедеятельности, в том числе на туристическую инфраструктуру. И междугородние трансферы этому не исключение. Если раньше и были какие-либо дополнительные возможности железнодорожным путем домчаться из Тбилиси до Кутаиси, то сейчас в реальности существует лишь один прямой поезд, который приезжает на центральную ж/д станцию в Кутаиси (Кутаси I).

Поезда ходят дважды в день - утренний в 08:50. а дневной в 12:05. Эти рейсы прямые и без пересадок, занимают в среднем 5ч 35мин. А стоимость проезда варьируется в пределах 9-41 лари ($9-15) в зависимости от тарифа. Купить такие билеты можно на официальном сайте Грузинских железных дорог, пройдя необходимую регистрацию. А приобретённые онлайн билеты не требуют распечатки, достаточно предъявить паспорт и номер билета, можно на смартфоне. Место отправления - центральный ж/д вокзал Тбилиси (около станции метро Station Square).

Но есть и альтернативный вариант трансфера поездом. Если вы не смогли приобрести билеты на прямые ж/д рейсы, то некоторые поезда доезжают до ближайшей к Кутаиси станции Риони. Но от нее нужно будет добираться в центр города или в аэропорт на такси или на попутных маршрутках. Расстояние от станции Риони до центра Кутаиси 10 километров.

На автобусе с ветерком

Та же проклятая пандемия повлияла и на автобусное сообщение в Грузии. Хотя возобновляются многие транспортные маршруты в разных направлениях, но на движение автобусов в кутаисском направлении ограничения пока еще имеют место. Продолжается режим запрета остановок многих автобусов в Кутаиси. Поэтому из Тбилиси в Кутаиси пока ездят только проходящие рейсы от компании Метро. Которые останавливаются на центральном автовокзале и в аэропорту.

Все автобусы новые и комфортабельные, с бесплатным WI-FI, маленькими телевизорами на противоположных сидениях и стюардом. А отправляются эти автобусы каждый день в 10:00, 12:00, 22:00, 23:59, 02:00 из тбилисского автовокзала Ортачала. Обычно в летний период в период отпусков в расписание добавляются дополнительные рейсы. Время в пути на этих автобусах примерно четыре часа, а билеты обойдутся в 30 лари. При покупке билетов на сайте компании станцию назначения "Kutaisi Aeroport". И не забудьте после онлайн-покупки билета взять бумажный вариант в кассе автовокзала.

В качестве альтернативного варианта из Тбилиси в аэропорт Кутаиси можно добраться и на автобусах самого Кутаисского аэропорта под названием Georgian Bus. Благо, его рейсы полностью подстроены под авиарейсы.

Эх маршрутка...

Как говорят опытные туристы, маршрутка Тбилиси-Кутаиси - самый распространенный вид транспорта в этом направлении. Они ездят достаточно часто и останавливаются в необходимых местах в центре города и на вокзалах. Они отправляются фактически ежечасно (с 08.00 до 20.00) с тбилисского автовокзала Дидубе (рядом с одноименной станцией метро) и автовокзала Дедакалаки на железнодорожной станции Тбилиси централ (метро Station Square). Путешествие в четыре часа обойдется в 14 лари.

Батуми - самый быстрый

Как отмечалось выше, с июня авиакомпания Buta также возобновляет рейсы в Батуми. Поэтому у бакинцев создан еще один шанс - самый быстрый вариант добраться до Кутаиси. Расстояние между Батуми и Кутаиси примерно 150 км, которые на автомобиле можно проехать и за 2 часа 10 минут. На такси такая поездка может обойтись примерно в $40-60, на маршрутке (3 часа) за $4, а на поезде (4 часа) - $3-6. Вам выбирать.

А когда откроются границы....

Есть еще один относительно легкий и недорогой путь добраться до Кутаиси. Но это произойдет после того, как откроется сухопутная граница Азербайджана с Грузией. После пограничного перехода, как и в старые, добрые времена, на той стороне границы вас будут ожидать частные таксисты-извозчики. Они довезут вас до Кутаиси примерно за три часа, а обойтись такой трансфер на человека может примерно в 15 евро (50 лари) или в 60 евро (200 лари) за машину, как имело место до пандемии.

Конечно, здесь будет уместен торг (учитывая в том числе марку автомобиля или микроавтобуса), в зависимости от которого, возможно, вам получится немного сбавить цену проезда. Таким образом, если ваша цель за минимальную цену и время добраться до Кутаиси при открытых сухопутных границах, то это именно тот случай.

А согласно неподтвержденным данным, сухопутные границы с Грузией могут открыться уже в июне.

Приятных путешествий!

AviaTravel

Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az