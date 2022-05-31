Италия отменила ковид-ограничения на въезд

Власти Италии с 1 июня отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных путешественников. Об этом сообщает издание Today со ссылкой на Минздрав республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно обновленным протоколам, обязательный для въезда в страну Green Pass будет действовать до 31 мая. Прибывающие в Италию с 1 июня путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

Кроме того, с 15 июня местные жители и туристы также освобождаются от обязанности носить защитные маски в общественных местах и на транспорте. Правило использовать индивидуальные средства защиты сохраняется для медицинских учреждений, а также школ.