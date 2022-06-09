В Таиланде отсрочили введение туристического сбора

Министерство туризма и спорта Таиланда отложило введение туристического сбора в размере 300 батов. Предполагается, что оно вступит в силу не ранее, чем в четвертом квартале этого года. Об этом сообщает Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Взимание сбора с туристов, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения. Например, нужно определить, должна ли сумма сбора быть меньше 300 батов для тех туристов, которые останавливаются всего 1-2 ночи", - сказал министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн.

По его словам, министерство планирует в течение двух месяцев повторно представить проект введения туристического налога. А его введение будет осуществлено через 90 дней после публикации в королевской правительственной газете Таиланда.

Помимо этого, министерство туризма и спорта Таиланда планирует отменить Thailand Pass для иностранных туристов. "Отмена системы Thailand Pass означает, что туристам больше не придется покупать туристическую страховку. Это должно сделать путешествие более удобным", - сказал Пхипхат Ратчакитпракарн.

Ожидается, что новое правило может вступить в силу с 1 июля.