Когда откроются сухопутные границы?

Думаю, что постепенно должны открываться сухопутные границы. Но это вопрос, входящий в компетенцию Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Как передает Day.Az, об этом Cebhe.info заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

Депутат напомнил, что сухопутные границы Азербайджана закрыты более двух лет из-за пандемии коронавируса.

"В настоящее время пересечение сухопутных границ возможно в некоторых исключительных случаях. Карантинный режим уже смягчен как в мире, так и в нашей стране. В зарубежных странах отменяют ПЦР-тесты и даже сертификаты о вакцинации. Можно сказать, что мы почти вернулись к прежней жизни. В настоящее время открытие сухопутных границ является очень актуальным вопросом. Думаю, что Оперативный штаб при Кабинете Министров, в связи с этим учитывает многие аспекты. В настоящее время частично используются азербайджано-грузинская и азербайджано-российская границы", - сказал депутат.

Вугар Искендеров подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано около 100 тысяч мигрантов.

"Прибытие или отъезд мигрантов из России в нашу страну вместе с открытием границ может увеличить это число в несколько раз. Конечно, государство сохраняет резервы в этой сфере. Я не думаю, что сухопутные границы будут долго оставаться закрытыми. Потому что ситуация уже стабилизировалась. Решение будет принято, когда угроза пандемии полностью спадет и жизнь вернется в нормальное русло. В нашей стране в этом направлении проделана большая работа. Думаю, что вопрос об открытии сухопутных границ будет решен в ближайшее время", - отметил Вугар Искендеров.