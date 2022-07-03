Туристов обязали покупать билеты для посещения Венеции

Требование о приобретении "входных билетов" для посещения Венеции вступит в силу 16 января 2023 года. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость билета будет варьироваться от €3 до €10 в зависимости от периода года. Путешественники должны будут регистрироваться на специальной цифровой платформе, которая станет доступна пользователям позднее в этом году. Отмечается, что билет можно будет получить в том числе в формате QR-кода. Он будет альтернативой туристическому налогу, и платить его должны будут только те, кто не остается на ночь в городе, с некоторыми исключениями: оплата не будет взиматься с проживающих в пределах муниципалитета, тех, кто работает и учится в городе, и владельцев недвижимости.

"После многолетних дискуссий о том, как лучше управлять туристическими потоками в городе, сегодня мы представляем инициативу, которая является большим достижением", - заявил на пресс-конференции советник по туризму городской администрации Симоне Вентурини.

Идея сделать из Венеции своего рода музей под открытым небом, для прохода в который необходим билет, не нова. Власти уже пробовали устанавливать турникеты для контроля и регулирования числа посетителей. Тогда эксперимент не увенчался успехом. Система "заказанных заранее пропусков", которая касалась главным образом приезжающих в Венецию на один день без ночевки, должна была быть введена на экспериментальной основе с мая 2019 года. Затем эту дату из-за технических сложностей перенесли, а потом реализацию инициативы отложили из-за пандемии, которая привела к значительному сокращению турпотоков.