Глава лоукостера Ryanair спрогнозировал повышение цен на билеты

Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири спрогнозировал повышение цен на билеты своей авиакомпании, назвав нынешнюю низкую стоимость перелетов абсурдной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на интервью, данное О'Лири изданию Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это слишком дешево.<...> Каждый раз, когда я лечу в Стэстед (лондонский аэропорт, где базируется Ryanair - "Газета.Ru"), я нахожу абсурдным тот факт, что поездка на поезде в центральный Лондон стоит дороже, чем билет на самолет", - сказал Майкл О'Лири.

Глава лоукостера объяснил, что низкие цены на авиабилеты держались по его собственной воле.

"Я много на этом заработал. Но в целом, я не верю, что стоимость авиаперелетов можно покрывать, если цена в среднем составляет €40. Это слишком дешево. Но, знаете, я думаю, что билеты по €50 или €60 все равно останутся очень дешевыми и доступными", - признался Майкл О'Лири.

Отмечается, что стоимость билета из лондонского Стэнстеда в итальянский город Бергамо на 13 сентября этого года составляет £9.99 на сайте авиакомпании.