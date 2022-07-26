Возобновляется авиарейс Екатеринбург-Баку

Российская авиакомпания "Ираэро" с 31 июля возобновит рейсы Екатеринбург-Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Екатеринбурга.

"По воскресеньям рейсы в столицу Азербайджана запланированы на 17:20, по средам - на 20:20 и будут выполняться российскими самолетами SSJ-100. Время в пути составит два часа", - говорится в сообщении пресс-службы.