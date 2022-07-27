На вершине мира, не выходя из номера

В мире сотни тысяч отелей, есть среди них и невероятно дорогие и статусные, есть отели с необычной архитектурой и дизайном... Но среди всех них выделяются такие "изюминки", побывать в которых мечтает каждый истинный путешественник.

Итак, представляем пять невероятных отеля, в которых можно почувствовать себя частью природы не выходя из номера.

1. Отель Kakslauttanen Arctic Resort, Финляндия

В сказочной Лапландии есть уникальный отель с 20 стеклянными иглу, где даже лёжа в постели, вы можете сквозь прозрачный потолок любоваться самым красивым природным феноменом - северным сиянием. Невероятная красота этого явления привлекает сюда ценителей природных чудес с конца августа и по апрель месяц, когда и происходит это неописуемая игра природы. Хотя отель и предлагает много других зимних развлечений, но именно возможность наблюдать за северным сиянием, не выходя из тёплой и комфортной комнаты, является главной его фишкой. При этом, у вас не будет даже малейшей возможности пропустить эту красоту, ведь о появлении этого чуда вас предупреждает специальный гонг!

2. Отель Manta Resort, Занзибар, Танзания

Да, очень далеко, дорого и так далее, но если есть возможность и вы любите красоту подводного мира Индийского океана, вам обязательно надо сюда попасть.

На острове Пемба находится курорт Манта, в котором есть один эксклюзивный подводный номер, в 250 м от берега. Этот трехэтажный чудо-номер состоит из верхней палубы, откуда вы можете наблюдать за красивым звёздным небом, надводный этаж, где прямо на ваших глазах плавают рифовые акулы, черепахи и скаты, а самое главное, это подводный этаж с огромной спальней. Благодаря специальным прожекторам и ночному освещению, а также 360-градусному панорамному обзору, вы оказываетесь в ночном мире хищных акул, кальмаров, осьминогов и других обитателей Индийского океана. Вы почувствуете себя этаким капитаном Немо в подводном мире. Красивые рифы в ночном освещении и живой хищный мир - всё это на расстоянии вытянутой руки и почти в вашей спальне! Это стоит любых потраченных денег, конечно, если они у вас есть...

Poseidon Undersea Resort, Фиджи

Еще один отель, о котором многим из нас приходится только мечтать, из-за дальности и дороговизны. Здесь есть много бунгало на берегу и на сваях над водой, но самое интересное - это подводная гостиница с 25 номерами-капсулами на глубине 15 метров. Большая часть стен сделана из акриловой прозрачной смолы, так что вы не просто видите весь подводный мир, но и при желании можете включить специальный свет, чтобы привлечь морских обитателей поближе к вам. Здесь есть всё для отдыха, как и в любом обычном отеле, но под водой, например, подводный ресторан. При желании капсулы могут отделить от коридора в виде подводной трубы и поднять на поверхность, но зачем вам это нужно? Ведь вся прелесть отеля - это его подводное расположение и морской мир в вашем распоряжении!

P.S. Даже не считая авиаперелёт и сопутствующие расходы, неделя в таком подводном мире стоит от 15 тысяч долларов на человека.

4. The Ice Hotel, Юккасъярви, Швеция

Для тех, кто хочет чего-то очень необычного и при этом не боится холода. Этому отелю более 30 лет и при этом он каждый год новый, так как по окончании зимнего сезона он полностью тает и каждый год его строят сызнова из льда и снега. Да, вы не ошиблись, всё в этом отеле сделано из ледяных глыб : столы, стулья, вся необходимая посуда, бар, ресторан. Спать будете на кроватях, покрытых настоящими оленьими шкурами, в спальниках и термобелье, даже в тёплых шапках. Температура внутри -7 градусов, а в баре вам подадут напитки в ледяных стаканах, сидя на ледяной табуретке. Даже если будете здесь ежегодным постояльцем, каждый раз вы увидите новую мебель и посуду, а в холле новые ледяные скульптуры. Самое интересное, что несмотря на всю необычность отеля, цены не очень высоки, где-то в районе 150 евро за ночь, так что попробовать стоит! Справедливости ради, стоит признать, что это не единственный отель такого рода, ледяной отель есть и в Канаде, Финляндии, но здесь ближе к Северному полюсу, больше шансов увидеть северное сияние, а это то, что запоминается на всю жизнь!

5. "Marina Bay Sands", Сингапур

Это фантастика, когда на крыши трёх 200-метровых башен "пришвартовался" огромный корабль, а в нём - красивый сад с экзотическими растениями и самый знаменитый гостиничный бассейн в мире. Бассейн уникален не только размерами, но и стеклянными бортами, создающими устрашающее впечатление, что вы плаваете на самом краю 200 метрового обрыва, на огромной высоте и в любой момент можете сорваться вниз. А самое главое, вы можете любоваться прекрасным видом на город и пролив прямо из бассейна, когда птицы пролетают не над вами, а под вами - вы как бы на вершине мира. В этом отеле много чего уникального, но даже только этого бассейна вполне хватает, чтобы внести его в число невероятных по красоте гостиниц мира!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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