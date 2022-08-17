Бодрум называют самым "тусовочным" курортом Эгейского побережья Турции. Ну а опытные путешественники его именуют даже столицей турецкой ночной жизни с самой большой плотностью ресторанов, баров и ночных клубов на квадратный километр. Относительная прохлада Эгейского моря привлекает сюда многих европейских туристов, среди которых англичане, французы, скандинавы и немцы. После Антальи и Аланьи Бодрум можно считать одним из излюбленных турецких курортов для азербайджанских путешественников. Сейчас мы постараемся разобраться в возможностях экономного отдыха на этом недешевом, но очень популярном курорте.

Цена вопроса

Самым экономным вариантом отдыха в Бодруме летом будет, как ни странно, покупка готового турпакета. Август-начало сентября - разгар отпускного сезона и именно на этот месяц больше всего людей планируют свой отдых. Соответственно и цены на август всегда самые дорогие и здесь надеяться на дешевые туры и билеты не приходится.

Самыми дешевыми турпакетами на этот период можно назвать семидневные туры стоимостью в $700-800 (1190-1360 манатов). В предлагаемый турагентствами пакет входят самолет, 7 ночей в трех- или простом четырехзвездочном отеле с питанием "Все включено", трансфер и страховка. Цена недельного отдыха в пятизвездочном отеле начинается от $1000-1100 за человека в двухместном номере. Основным плюсом этого варианта является то, что турист не будет заморачиваться по поводу поиска вариантов дешевого билета, отеля, вариантов трансфера от и до аэропорта. Вам придется только выбрать вариант и заплатить деньги - все остальное за вас сделает туркомпания.

Другое дело если вы за ранее прибрели дешевый билет (по цене лоукостера) в какой-либо турецкий город, к примеру в Стамбул, а оттуда взяли такой же дешевый перелет в Бодрум. Лишь в этом случае вы сможете лишь немного сэкономить. Ну а если вы сами хотите построить тур и собираетесь буквально сейчас взять авиабилет в Бодрум, то прямым рейсом (AZAL) в обе стороны придется заплатить не менее 900 манатов. На ближайший месяц дорого обойдутся билеты и на непрямые рейсы.

Самый дешевый трансфер

Но вы уже решили вопрос с билетами, благополучно долетели до Бодрума и сейчас думаете о том, как добраться до отеля, то тут такие варианты: если у вас турпакет, то по прилету перед выходом с аэропорта вас встретят представители туроператора и развезут по отобранным отелям. У самостоятельного туриста же три пути - такси, автобус или трансфер, заказанный у отеля. Как ни странно, самым дорогим, но быстрым является последний вариант - он может обойтись в среднем 50 евро. Такси в лучшем случае в центр Бодрума вас привезет за 350 лир (20 евро) - это минимальная цена за пол часа езды. Дешевле всего, конечно, обойдутся муниципальные автобусы Havaş, которые курсируют между аэропортом и центральным автовокзалом (Otogar) Бодрума за 45-50 минут. Билет по состоянию на июль-август стоит 60 лир (3,3 евро). Причем оплатить билет можно как лирами, так и банковской картой прямо в автобусе.

Курсируют они каждые примерно 1-1,5 час. Что плохо так это то, что ежедневное расписание Havaş привязано не к международным авиарейсам, а внутренним, а место базирования - перед терминалом внутренних авиарейсов. Поэтому желательно выяснить у водителей расписание движения автобусов и увязывать (уже по возвращению) с вашим рейсом. Если у вас отель в центре курорта, то по приезду можете самостоятельно дойти до него, если же на окраинах, то на автовокзале пересесть либо на местные автобусы (в зависимости от расстояния минимум 8-15 лир) или воспользоваться такси.

Какой отель лучше

Как уже описывалось выше, покупка готового турпакета в Бодрум обойдется дешевле, чем отдельно взятые билет, отель, трансфер. Так, если у вас есть отдельно приобретен авиабилет и хотите забронировать на неделю отдых в бодрумском отеле с питанием "Все включено", то простая трехзвездочная гостиница обойдется не менее $450-500 при двухместном размещении, а "синглы" и того больше. Соответственно 7 дней в четырех звездочках в среднем обойдется на $200-300 дороже, а за 5 звезд придется отдать более $900-1000.

Многие престижные и качественные отели в Бодруме расположены в основном на его окраинах, к примеру в районах Битез, Гельтюркбюкю, Тургутрейс, Торба и др. Поклонникам ночной жизни будет интересно взять отели в поселке Гюмбет, где сконцентрировано множество ночных клубов, излюбленных европейцами. Ну а в центре Бодрума функционируют небольшие отели и пансионы, которые могут быть по карману бюджетному туристу. Цены на проживание в Бодруме выше, чем в Анталии, Алании, Кемере, Алачаты, Фетхие, Кушадасы, Мармарисе, но сравнимы с курортом Чешмя. Вместе с тем, в центре летом возможно найти эконом-отели или пансионы за $40-50 (с завтраком) в зависимости от сезона. Учтите, что "высоким" сезоном считаются май-сентябрь, в другое время цены на отели могут быть намного ниже.

Развлечения и достопримечательности

Востоковеды говорят, что Бодрум дышит историей. Ведь здесь когда-то располагался богатейший город Галикарнас - столица древней Карии. Сейчас же за исключением некоторых уцелевших фрагментов зданий о Галикарнасе напоминает самый популярный ночной клуб "Halikarnas" в самом центре Бодрума. В самом крупном клубе Бодрума, стилизованном под античный амфитеатр и вмещающем одновременно до 5 тыс. человек, ежедневно много посетителей.

Конечно, любители античности могут посетить Замок святого Петра (1437 г.), заметный из любой части центра города. В этом замке также функционирует единственный в регионе Музей подводной археологии, где хранятся древние корабли и поднятые с морского дна артефакты. Для туристов могут быть интересны величественный амфитеатр 4 века до н. э. и отреставрированные Миндосские ворота - фрагмент 7-километровой крепостной стены. Эти достопримечательности можно посетить как в рамках ежедневных туров, так и самому туристу в индивидуальном порядке.

Турагентства предлагают множество ежедневных различных туров. Которые вряд ли кого-то оставят равнодушными. Одним из самых популярных ежедневных туров является "Прогулка на яхте". За 15-20 евро, включая обед, корабль делает остановки у нескольких островов и пляжей вокруг побережья в течение 6-7 часов. Для любителей поплавать и позагорать в кристально чистой, но прохладной воде, это прекрасный вариант.

Среди популярных туров также Джип-сафари (33 евро), который также включает обед. В течение дня на открытом джипе вы проедете по горам, холмам, деревням и пляжам западного побережья, побываете в гостях у сельских жителей, посетите центры продажи ковров и местного оливкового масла. Самая популярная особенность этого сафари обычно возможность "поиграть в войнушки" с водными автоматами в течение поездки на джипах. Учитывая изнуряющую жару во время поездки на машинах с открытым верхом "поливать" соседние машины водой доставляет массу удовольствия всем участникам тура вне зависимости от возраста.

Местные агентства предложат вам и многие другие варианты, в том числе, поездку в Дальян на грязевые ванны, туры в Памуккале, Эфес, на рыбалку, дайвинг, прогулку на лошадях, квадроциклах, аквапарк, "Турецкая ночь" и многое другое. А обладатели шенгенской визы могут посетить ближайшие греческие острова Кос и Родос.

Куда на шоппинг?

Бодрум не всегда отличался возможностями шоппинга, так как основной акцент делался на пляжный отдых и тусовки. Тем не менее, за последние несколько лет здесь построены торговые центры Midtown и Oasis Mall, в которых больше всего сконцентрированы турецкие сетевые магазины. Кроме того, несколько известных сетевых турецких магазинов расположены по главному проспекту вдоль центрального автовокзала.

А рядом с набережной и муниципальным парком расположилась пешеходная улица Kale Caddesi, усыпанная разными магазинчиками. Здесь туристы найдут авторские украшения, аксессуары и сумки из натуральной кожи, шоу-румы с одеждой, а также кафе и рестораны на любой вкус. Большинство магазинов работают фактически с утра и как минимум до полуночи.

Фото: AviaTravel

Приятных путешествий!

AviaTravel

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