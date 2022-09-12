Азербайджан привлечет туристов из Европы

Агентство по туризму Азербайджана продолжит проводить мероприятия по привлечению в страну туристов из Европы.

Об этом сказали Day.Az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Отмечено, что будут проведены мероприятия по привлечению туристов как в рамках зимнего туризма, так и на весенне-летний сезон следующего года.

"В контексте продвижения горнолыжного, зимнего туризма мы пропагандируем такие центры Азербайджана, как Шахдаг, Туфандаг и Агбулаг. Так, в Польше, Чехии, Германии, Швейцарии и Австрии планируется провести различные мероприятия по пропаганде азербайджанского туризма и развитию деловых отношений между туристическими компаниями Азербайджана и этих стран", - сказали в госагентстве.

Кроме того, ведутся работы по продвижению потенциала страны по проведению крупных деловых мероприятий.

"Потенциал нашей страны по проведению масштабных деловых мероприятий будет представлен на выставке IBTM (выставка поощрительных поездок и бизнес-командировок), которая пройдет в ноябре в Барселоне. Кроме того, в этом месяце наша национальная кухня и возможности гастротуризма будут представлены в итальянском городе Турин. В текущем году для популяризации туристических возможностей Азербайджана ожидается участие и в выставке World Tourism Market, которая ежегодно проводится в Лондоне", - сказали в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.