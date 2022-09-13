Двое туристов загадочно умерли один за другим на популярном курорте

Двое туристов из Нидерландов умерли на самом популярном курорте Колумбии при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, Ниенке Бава (Nienke Bawa) и Боб Кутте (Bob Kootte) отдыхали в Картахене. В один из дней они посетили местный рынок, а вечером отправились на ужин в ресторан, который принадлежит сыну мэра курортного города.

На следующий день путешественники остались в номере отеля с симптомами отравления, к вечеру их состояние ухудшилось. Вскоре молодую пару госпитализировали, однако они скончались один за другим. Бава умерла ночью, Кутте - спустя несколько часов ранним утром.

Следователи провели анализ образцов пищи и напитков, которые накануне употребляли туристы. Причины смерти остаются неизвестными.