Туристка из Британии погибла от удара молнии

В Хорватии 48-летняя туристка из Великобритании погибла после удара молнии в ухо, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что женщина была на отдыхе вместе с двумя детьми.

Британка находилась на пляже, когда внезапно ей в ухо ударила молния. В результате у нее остановилось сердце - ее пытались спасти очевидцы случившегося, а затем пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Позднее пациентку перевезли на лечение в Лондон.

Спустя некоторое время женщина скончалась. Причиной смерти коронер назвала повреждение мозга.