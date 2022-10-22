https://news.day.az/tourism/1505203.html Туристка из Британии погибла от удара молнии
Туристка из Британии погибла от удара молнии
В Хорватии 48-летняя туристка из Великобритании погибла после удара молнии в ухо, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что женщина была на отдыхе вместе с двумя детьми.
Британка находилась на пляже, когда внезапно ей в ухо ударила молния. В результате у нее остановилось сердце - ее пытались спасти очевидцы случившегося, а затем пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Позднее пациентку перевезли на лечение в Лондон.
Спустя некоторое время женщина скончалась. Причиной смерти коронер назвала повреждение мозга.
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