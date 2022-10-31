Правительство популярной страны предупредило туристов

Правительство Испании выпустило новое предупреждение для всех иностранных путешественников об опасности новых всплесков протестов в столице страны, чтобы при поездке туда они знали: массовые беспорядки могут произойти "без предупреждения", и призвали отдыхающих быть бдительными, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Испания - невероятно популярная туристическая страна, и туристы любят приезжать туда как летом, так и в холодные месяцы, чтобы погреться на зимнем солнце. Тем не менее, приезжающие в этот район должны быть осведомлены о некоторых новых правительственных рекомендациях, касающихся их поездок, сообщил Express.

На этот раз волна социальных массовых бунтов связана не с введением ковидных ограничений - власти их ослабляют, а значительно подорожавшая стоимость жизни. "Демонстрации, политические собрания или марши могут проходить в Испании практически без предупреждения, особенно в городах". Туристам, приезжающим в страну, рекомендуется "следовать советам полиции и местных властей. Хотя подавляющее большинство демонстраций носят мирный характер, существует риск отдельных случаев беспорядков или насилия. Если вы находитесь в районах, где проходят демонстрации, и поблизости от них, сохраняйте бдительность и быстро уходите, если есть признаки беспорядков", - говорилось в официальном предупреждении.

Напомним, в субботу, 22 октября, в столице вспыхнули протесты. Демонстранты требовали повышения заработной платы и пенсий в соответствии с инфляцией, поскольку кризис стоимости жизни продолжает охватывать Европу. Сообщалось, что на акцию протеста в Мадриде вышли 3.000 человек.

19 октября аналогичный митинг прошел в курортной Барселоне, когда сотни активистов задержали открытие международной ярмарки недвижимости. Их массовый выход на улицы также был связан с обострением кризиса стоимости жизни в стране. В тот день протестующие забросали участников краской. Полиция задержала часть активистов.

Из-за нарастающего социального волнения испанское правительство предупредило иностранных туристов, направляющихся в страну на Пиренеях, что такие протесты могут произойти "без предупреждения" и призвали быть готовыми к этому.

Что касается преступности в Испании, правительство посоветовало гостям быть внимательными к уличной преступности, особенно к ворам, использующим методы отвлечения внимания. Они также рекомендовали путешественникам позаботиться о важных личных вещах, купить себе напитки и постоянно следить за ними, чтобы убедиться, что в них нет никаких примесей.

Что касается пограничных санитарных ограничений, то в настоящее время для въезжающих в Испанию они не действуют. "С 21 октября 2022 года все ограничения на поездки из-за COVID-19 для путешественников в Испанию были сняты. Правила, которые ранее применялись к путешественникам, приезжающим в Испанию, больше не актуальны. От вас больше не требуется предъявлять доказательства полной вакцинации, отрицательного теста на COVID-19, выздоровления от COVID-19 за последние шесть месяцев, больше не требуется заполнять форму контроля состояния здоровья перед поездкой", - гласило официальное руководство страны.