Самый северный город мира: здесь нельзя умирать, рожать и заводить кошек

Город Лонгйир расположен на архипелаге Шпицберген и является самым северным городом в мире. Кстати, здесь находится знаменитое Хранилище Семян Судного дня, в котором хранятся образцы со всего мира. Во многих источниках указывается, что на территории города действуют особые строгие правила и законы, например, запрещается умирать, рожать и заводить кошек, но заводить собак разрешено. Интересно, так ли это на самом деле и вообще существуют ли эти запреты?

Сперва немного истории

Основан город Лонгйир в 1906 году американцем Джоном Лонгйиром, который построил на этой территории первую шахту для добычи угля. Чуть позже вместе с шахтой поселение успешно продали норвежской компании. Постепенно поселение начало разрастаться и к 1945 году в Лонгйирге насчитывалось около 800 жителей. Во время Второй мировой войны все жители были эвакуированы, а город и шахта практически полностью разрушены. Однако, после войны все быстро было восстановлено.

С середины 70-х годов в городе начали развивать социальную инфраструктуру. Вскоре уголь перестал играть важную роль в жизни города, его добыча практически сошла на нет и к началу 90-х годов и по сегодняшний день уголь из шахты используется лишь для нужд городской электростанции. В те же годы Лонгйир стали развивать, не только как туристическое место, но и как место для научно-исследовательской деятельности. Поэтому сюда приезжают не только обычные туристы, но и множество ученых со всего мира.

Лонгйир - город белого медведя

В Лонгйире живет 2040 человек, занимаются они туризмом, добычей угля и наукой. Кроме шахты, в Лонгйире есть еще аэропорт, университет, боулинг, супермаркет, автостанция, автосалон, банк, музей, школа и детский сад. Дома в городе выкрашенные в яркие цвета, выглядят почти празднично на фоне монохромной природы. Основным средством передвижения являются снегоходы. По официальным данным их количество превышает даже численность населения. Конечно, кроме снегоходов есть у местных и автомобили, на них часто передвигаются по городу. Однако, если необходимо выехать за его пределы используют снегоходы или катера.

Местные жители не запирают на замок двери домов и машин. Во-первых, все друг друга знают и воровать у соседа - все равно, что в колодец плевать. Во-вторых, если даже кто-то сворует что-то, то далеко не унесет. Поскольку вокруг только вода и снег. И, в-третьих, незапертая дверь может спасти от нападения белого медведя. А их здесь немногим меньше, чем жителей города. Встретить косолапого можно в любое время года. Поэтому в городе действует правило, согласно которому местные жители не выходят из дома без оружия. В местных учебных заведениях первому, чему учат - это правильному обращению с оружием и стрельбе. В городе действуют особые правила при посещении общественных мест, например, в отделении банка предусмотрены специальные кейсы, в которые местные жители складывают своё оружие при входе.

Запреты

Некоторые запреты, которые действуют в Лонгйире, кажутся абсурдными, но появились они в городке уже давно. Дело в том, что большинство из них введены из-за особенного арктического климата. На данной территории распространено такое явление, как вечная мерзлота. Если говорить простым языком, то даже в тот период года когда температура воздуха выше 0 градусов Цельсия, температура грунта остается ниже 0 градусов Цельсия. В таких условиях тела умерших людей не подвергаются разложению, а практически любые болезнетворные организмы продолжают жить.

В 1950 году нескольких покойников, когда-то закопанных на местном кладбище, земля буквально вытолкнула наружу, совершенно нетронутыми. Находка эта была неприятной. Поскольку мерзлый грунт выталкивает на поверхность не только тела умерших людей, но и различные болезнетворные организмы, которые стали причиной их болезни и смерти. Известно, что в почве под Лонгйиром остались единственные в мире активные образцы вируса испанского гриппа, который убил 5% населения планеты. Ведь, на территории местного кладбища похоронено 11 умерших от этой страшной болезни. Боясь пандемии ученые и местные власти в 1950 предложили ввести "запрет на смерть". Кроме того, такие тела привлекают внимание белых медведей.

На самом деле, этот запрет действует таким образом - хоронить усопших в Лонгйир запрещено, точнее запрещено хоронить именно тела, но урны с прахом можно. Если человек умирает на территории города, что происходит крайне редко, поскольку стариков и тяжелобольных отправляют на материковую часть Норвегии, то родственники усопшего оплачивают все расходы связанные с перевозкой тела на "большую землю". Если тело на "большую землю" не транспортируют, то его просто кремируют. Прах развеивают или хоронят урны с прахом. Случается это крайне редко.

В Лонгйире нет нужных условий для ухода за тяжелобольными или беременными. Кроме того, здесь нет специальной аппаратуры для экстренных случаев, которые могут случиться во время родов и роддома тоже нет - его просто невыгодно содержать, учитывая небольшую численность населения. Поэтому сильно заболеть здесь или рожать - это не самая лучшая идея. Если человек болен или женщина собирается рожать их отправляют на материковую часть Норвегии.

К кошкам у норвежцев очень особое отношение. Они считают, что кошки могут охотиться на птиц в поселении. Что может сбить баланс природы, а как для ценителей экологии - это непоправимое происшествие. Поэтому вместо того, чтобы идти на ненужный риск, власти решили их избегать. У них даже есть закон, который был принят в 1992 году. В нем говорится, что жители Лонгйира не имеют права привозить с собой на остров кошек и держать их дома. Закон действует и в настоящее время, но есть и исключения. В городе проживает четыре кота Кеша и Рыжий и кошки Мила и Нюра. Самый знаменитый кот Кеша, о котором даже гуляют мифы, что его привезли в город под видом песца. Стоит отметить, что запретов на собак никаких нет. Собак в городе довольно много, в основном это - хаски, аляскинский маламут и чау-чау.

Стоит добавить, что в Лонгйирге есть лимит на продажу алкоголя. Его можно купить в специализированных магазинах по специальным картам. На одного человека в течение месяца полагается 24 банки пива и два литра крепких алкогольных напитков.

Вывод

Лонгйир - удивительный город с уникальными природными условиями. Город хоть и является норвежской территорией, но во многом живет по своим законам. Для многих эти законы могут показаться абсурдными. Однако, это не очередная прихоть чиновников, а меры по сохранению жизни и заботы о жителях города. Все же некоторые запреты, например, как "запрет на смерть" несколько преувеличенные, поскольку хоронить нельзя только тела, а вот урну с прахом усопшего после кремации можно. Кстати, с данным законом можно подробно ознакомиться тут. Рожать нельзя лишь потому, что нет нужных условий. Ну а запрет на котов, как видно не очень хорошо действует и коты там все таки есть. Кроме того, Лонгйир является территорией без визового режима, так что приехать в этот небольшой северный город и отдохнуть может практически любой желающий и самостоятельно убедится в том, какие ограничения действуют, а какие нет. На этом все. Всем спасибо за внимание.