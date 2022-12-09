В Саудовской Аравии создадут авиационный хаб

Разработанный Саудовской Аравией план формирования на территории королевства нового крупного авиационного хаба в регионе Ближнего Востока получил одобрение со стороны главы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолша. Этот хаб дополнит уже действующие в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Катаре.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на эмиратскую газету The National.



По словам Уолша, новый хаб в Саудовской Аравии может стать успешным, учитывая его удачное географическое расположение на достаточном расстоянии от оживленных аэропортов Дубая и Дохи. "Если кто-то и может реализовать такие амбиции, то, вероятно, Саудовская Аравия, поскольку у этой страны есть четкое видение будущего с опорой на финансовые возможности", - приводит издание слова главы IATA.