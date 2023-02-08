Как бесплатно получить больше места в эконом-классе самолета?

Места в эконом-классе не самые удобные, и пассажиры прибегают к всевозможным способам, чтобы бесплатно получить для себя немного больше места. По словам стюардессы швейцарской авиакомпании Swiss Air, для этого есть лайфхак, причем туристу даже не понадобится обращаться к стюардессе с просьбой пересесть на более просторное место или получить место в бизнес-классе, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как отметила в своем аккаунте Tiktok бортпроводница, совет подойдет путешественникам, занимающим сиденье у прохода. По ее словам, достаточно нажать кнопку, позволяющую поднять подлокотник, который делает сидение в кресле довольно неудобным и за счет этого получить больше комфорта и слегка отодвинуться от попутчика.

Туристам, особенно новичкам, может казаться, что на некоторых самолетах подлокотник у прохода не поднимается, но это не так. На нижней части подлокотника есть кнопка, которая поднимает его. "Это простой способ путешествовать с комфортом", - посоветовала она.

Видео было просмотрено более 62 тыс. раз, и пользователи были рады услышать эту рекомендацию. "Обнаружил это несколько лет назад, и это изменило мое удобство полетов", "Это делает поездку намного более комфортной", "Большое вам за это спасибо", - такие комментарии оставили пользователи под видео стюардессы.

Впрочем, проблемы у пассажиров в самолетах возникают не только из-за подлокотника у прохода. Средний подлокотник регулярно является источником споров между пассажирами. Так, на ветке форуме Reddit одна из бортпроводниц написала следующее: "Может показаться, что вы беспокоите стюардесс, но в этой ситуации, когда вам буквально больно и неудобно, не стесняйтесь нажимать кнопку вызова или просто подойдите к нам и скажите об этом. Мы можем попытаться пересадить вас, если есть свободные места, или если ваш попутчик будет агрессивен с нами, тогда мы его пересадим или вовсе высадим".