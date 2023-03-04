Туристам сообщили, какие предметы в номере отеля лучше не использовать

Сотрудница отеля назвала несколько предметов, которыми постояльцам лучше не пользоваться в своих гостиничных номерах. Соответствующий пост она опубликовала на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Хотя уборка в номерах отеля обычно проводится между приездами каждого гостя, и должна быть на очень высоком уровне, однако некоторые предметы могут использоваться не по назначению туристами и потому бывают не такими чистыми, как того хотелось бы ответственным гостям.

Так, она призвала не пользоваться чайниками, чашками, стаканами, ложками и блюдцами. "Вы бы воспользовались чайником отеля? Я обсуждала это со своими коллегами. Было много разных мнений, начиная от "кипяченой воды" и заканчивая "люди используют его для стирки нижнего белья", - поделилась автор поста.

Удивительно, но сами постояльцы зачастую признаются в том, что творят в своих номерах и выдают свои странные идеи за лайфхаки. Например, действительно, некоторые девушки записывали и публиковали видеоролики о том, что они использовали электрочайники для стирки своего нижнего белья, а мужчины - носков. После таких сообщений и чай с утра в отеле пить не захочется...

"Я немного поработал в отеле, и я скажу, что, если что-то выглядит чистым, это еще не значит, что это так и есть", - заметил автор поста. Грязными также могут быть чашки, стаканы или кружки, поскольку горничные их не моют, максимум - ополаскивают.

"Дело не столько в том, как люди пользуются этими предметами, сколько в том, как их убирают горничные. Один коллега вытер стаканы полотенцами, которыми пользовался предыдущий гость!" - рассказала эксперт.

Однако не все гости брезгливы, они вполне доверяют уборке сотрудниц отелей. "Однажды что-то пластиковое пригорело на дне чайника. Я позвонил обслуживающему персоналу, и они забрали его и немедленно дали мне другой, с извинениями. Постояльцы отеля - кучка дикарей, но, по моему опыту, персонал отеля предоставляет чистые чайники", - вступился один из них. "Если вы параноик, налейте в него (чайник) пресной воды, вскипятите и проверьте чистоту", - посоветовал другой.

Логично, что не все отели и не все сотрудники игнорируют гигиену гостиничных вещей. Так, одна из горничных сообщила, что чистота зависит от администрации отеля. "Например, мы должны очищать наши чайники от накипи не реже одного раза в месяц и проверяем их/опорожняем после каждой уборки номера. Но я работаю в бутик-отеле. Если чайник все еще полон воды, когда вы входите в комнату, или в нем много накипи, не используйте его", - посоветовала она и в этом случае рекомендовала позвонить на стойку регистрации и сообщить о необходимости заменить прибор на чистый или помыть его самостоятельно.