Страшная правда о самолетах без пилотов

Туристов готовятся пересадить на "беспилотники" - и произойти это может уже в конце этого десятилетия. Такую "страшную правду" о самолётах без пилотов - и о том, что авиакомпании и производители самолётов заявляют, что готовые сделать для этого последний шаг - преподнесла своим читателям британская газета The Sun. Самая страшная часть этой правда в том, что единственной целью данной "инновации" является экономия денег, безопасность же пассажиров по факту сброшена со счетов - ими готовы рискнуть ради выгоды, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Издание так и заявляет, что создание "автономных" самолётов заявлено как "потенциальный способ сокращения расходов" для авиакомпаний. В планах, которыми поделился гендиректор Boeing Дэйв Кэлхун заявлено, что ещё "предстоит проработать некоторые процессы", прежде чем пассажирский беспилотник будет поднят в воздух - но до этого уже не так далеко. Небольшие "самоходные самолёты" смогут перевозить пассажиров уже к концу этого десятилетия - заявляют эксперты. Также авиапромышленники уверяют, что при этом "должны укреплять доверие" и новая техника должна сначала пройти процесс сертификации.

Однако авиаэксперты - и в первую очередь, пилоты, к данной идее отнеслись критически. Деннис Таджер, который был пилотом в течение 35 лет, а потом стал представителем Ассоциации пилотов союзников, сказал, что вся данная идея родилась исключительно ради экономии денег. "Все дело в деньгах. Производители ищут следующую инновационную технологию для развертывания, чтобы продавать ее и зарабатывать деньги, а авиакомпании ищут способ сделать это дешевле". Он упомянул, что в военном деле беспилотники используются уже много лет, однако на данный момент производители авиакомпаний решили рассмотреть возможность использования этой технологии для коммерческих рейсов.

Пассажиров можно успокоить только одним фактом: "обкатывать" новинку предлагают сначала на борту грузовых самолётов. Но "все авиакомпании с нетерпением ждут момент, когда от пилотов можно будет отказаться", уверяют промышленники.