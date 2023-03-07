Тюрьму мексиканского Чикатило переделали в гламурный курорт для туристов

Заброшенная тюрьма строгого режима на островах Ислас Мариас в Мексике когда-то была домом для некоторых из самых известных убийц страны, включая "мексиканского Чикатило", убившего 100 человек, превратилась в гламурную туристическую достопримечательность, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По данным Daily Star, из заброшенной тюрьмы островов Ислас-Мариас, которую когда-то называли мексиканским ответом Алькатрасу, было практически невозможно сбежать из-за отдаленного расположения острова, окруженного водами, кишащими акулами. Хотя считается, что попытки сбежать были и полоса препятствий в виде хищников преступниками тоже была пройдена успешно.

Расположенная на самом большом из практически пустынного архипелага островов, которые находятся в пяти часах езды на лодке от тихоокеанского прибрежного города Масатлан, тюрьма Ислас-Мариас была закрыта с 2019 года. Почти три года спустя она вновь открылась как биозаповедник, полностью охраняемая территория и экскурсионное туристическое место.

В былые времена тюрьма видела многих известных преступников, но, пожалуй, самым известным из них был Хосе Ортис Муньос, известный как Эль Сапо - "мексиканский Чикатило". Массовые убийства Муньоса начались, когда ему было всего девять лет. Первой жертвой стал его, которого, как он считал, учительница выделяла среди остальных. В любимчика педагога Муньос воткнул циркуль. Далее он продолжал нападать, насиловать и убивать: более 120 человек пострадали от его рук. В 1946 году он был приговорен к 30 годам тюремного заключения после того, как признался в своих ужасных преступлениях, и был отправлен на остров отбывать срок. Согласно городской легенде, Эль Сапо был наемным убийцей мексиканского правительства, расстрелял около 100 человек на протестных демонстрациях, прежде чем принял христианство и якобы раскаялся в своих кровавых делах. Считается, что преступника "с лягушачьим лицом" убили сокамерники, его тело похоронено на острове.

Остров Мариас перестал функционировать как тюрьма с 2019 года, но за это время он был преобразован в гламурный курорт, и теперь туристы бродят по тем же коридорам, что и Эль Сапо и его возможные убийцы много лет назад. Есть надежда, что новая достопримечательность, придуманная президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, привлечет любопытных посетителей, как Алькатрас в США.

Но туристическое место предназначено не только для настоящих любителей криминала: остров огромен и больше похож на Парк Юрского периода, чем на тюрьму из-за его обширных побережий и пышных зеленых нетронутых лесов и пляжей. "Это экскурсионный туризм, сюда, на остров, мы приглашаем туристов увидеть жизнь природы. Воссоздание истории - это нечто исключительное, экстраординарное", - заявил Лопес Обрадор в декабре.

В рамках правительственноо проекта тюрьма строгого режима была полностью реконструирована, чтобы выглядеть почти неузнаваемо, а гости могли остановиться в шикарных мини-апартаментах, в которых когда-то жили некоторые из заключенных. Для туристов также доступны экскурсии с выходом на природу, а также по соляным шахтам, где заключенных заставляли трудиться под суровым островным солнцем. Усталые путешественники могут поразмышлять о прошедшем дне за ужином в одном из новых ресторанов курорта и отправиться на специально построенную виллу, чтобы отдохнуть.

Как ни странно, обновленный курорт также посвящен Нельсону Манделе. "Мандела - пример того, что даже за тюремными стенами идеалы и перемены могут жить для тех, кто хочет изменить историю", - сообщило правительство Мексики.