Танзания предложит туристам круизы в Индийском океане

Власти Танзании планируют в ближайшее время запустить туристические круизы на катерах в Индийском океане, передаёт информагентство Xinhua, сообщает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Круизы будут совершаться в рамках программы властей по развитию водного туризма и наращиванию иностранного турпотока.

Судно на 50 мест, принадлежащее Управлению дикой природы Танзании (TAWA) будет курсировать в Индийском океане. Первый катер TAWA Sea Cruiser оснастят современным оборудованием, в том числе биноклями, которые позволят туристам увидеть коралловые рифы, китовых акул, морских черепах и латимерий.

Власти Танзании ожидают, что запуск круизов позволит нарастить иностранный турпоток до 5 млн и доходы от туризма до 6 млрд долларов к 2025 году.