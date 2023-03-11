Профессор назвал популярные у туристов места, где ожидается новое землетрясение

Новый прогноз в дискуссиях о вероятных землетрясениях в Турции озвучил турецкий профессор Наси Гёрюр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкое издание Ogretmenlericin, всего эксперт назвал 11 провинций, где удар стихии наиболее вероятен. Увы, туристов остаётся только предупредить - будьте осторожны, так как почти все популярные провинции в этот список попали.

В первую очередь, "зоной риска" профессор назвал Стамбул. При этом здесь он ожидает землетрясения с той же катастрофической мощностью, что и те, которые произошли в начале февраля на юге Турции. По его словам, магнитуда землетрясения, которое может произойти в Стамбуле, составляет минимум 7.2 и максимум 7.6, что катастрофично.

Также он отметил, что под ударом могут снова оказаться все пострадавшие провинции - такие как Балыкесир, Хатай и соседняя с ними Адана. Кстати, заодно именно эта накопившаяся зона подземного напряжения угрожает и Кипру, добавил профессор. Он напомнил, что после крупного землетрясения в феврале Хатай уже "потрясло" второй раз с силой в 6.4 балла. "Теперь можем ждать землетрясения на Кипре. Мы не говорим, что оно непременно произойдёт в ближайшее время, но это может быть", - заявил турецкий эксперт. Также он перечислил несколько других турецких провинций, в частности в восточной Анатолии, где есть риск сильных подземных толчков.

Но для российских туристов, конечно, сейчас более важно другое предупреждение. Туристические провинции Турции - в первую очередь, Измир, а также Мугла и Анталия также включены в список провинций, где есть "подозрения" насчёт возможных подземных толчков. Причем специалист уточнил, что в последнем случае в "сомнительной" зоне находится "побережье между Муглой и Анталией", т. е. популярная курортная зона.

Тем временем, напомним "опасения, что "землетрясение произойдет" даже без самого землетрясения, в частности, "мегаземлетрясение", которое нидерландский эксперт намечал на 8 марта, "уже подорвали сектор туризма", - как пишут турецкие СМИ. По прогнозам представителей турсектора, количество туристов, которые, как ожидается, прибудут в Стамбул в 2023 году, может уменьшиться до 8 миллионов. Как заявил президент Ассоциации ресторанов и туризма (TÜRES) Рамазан Бингёль, сразу после землетрясения 6 февраля только загрузка ресторанов сократилась на 50-70%. "В этом во многом виноваты прогнозы, что в Стамбуле неизбежно будет землетрясение. Были серьезные отмены бронирований из-за созданной ими паники", - заявил эксперт. По его словам, за февраль бронирования отелей отменили 30-40% туристов. "Если так будет продолжаться, доходы от туризма серьезно снизятся в марте, апреле и мае", - добавил он.