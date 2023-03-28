Лидер индустрии развлечений Disney увольняет тысячи сотрудников

Disney, один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире сократит 7000 рабочих мест, сообщает 28 марта телеканал CNN. Увольнения начнутся уже на текущей неделе, заявил накануне генеральный директор Disney Боб Айгер, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Сокращение персонала компании по всему миру является частью многомиллиардной инициативы, направленной на оптимизацию расходов и деятельности компании в период потрясений в медиаиндустрии, отмечает CNN.

В служебной записке для сотрудников руководство информирует, что после сокращений на этой неделе, в апреле состоится второй, более масштабный раунд увольнений, а "до начала лета" будет проведен третий этап, который позволит компании достичь запланированной цели по ликвидации рабочих мест.

"В трудные моменты мы всегда должны делать то, что требуется, чтобы гарантировать, что Disney сможет продолжать предоставлять исключительные развлечения зрителям по всему миру - сейчас и в далеком будущем", - такими словами сопровождает Айгер уведомление об увольнении.

По состоянию на 1 октября в Disney работало около 220 000 человек, из которых примерно 166 000 в Соединенных Штатах, напоминает CNN.