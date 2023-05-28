Опытный путешественник перечислил самые грязные предметы в отелях

Тревел-эксперт и основатель AirAdvisor Антон Радченко перечислил самые грязные предметы в номерах отелей. Своим мнением он поделился с изданием Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одним из таких предметов опытный путешественник назвал пульт от телевизора. Как правило, его редко дезинфицируют или протирают при уборке между заселением клиентов. Радченко рекомендовал брать с собой влажные салфетки, чтобы самостоятельно избавляться от микробов в номере.

"Еще один предмет, который обычно не протирают между гостями, - это телефон. Его тоже нужно хорошенько протереть перед использованием", - заметил эксперт.