Популярные направления, где туристы чаще всего подхватывают всякую заразу

Популярные туристические места в Европе, где туристы чаще всего подхватывают всякую заразу, назвали эксперты Forbes. Выводы сделаны на основании исследования, в ходе которого были рассмотрены 2.4 млн сообщений туристов, разнообразно "маявшихся животом" на курортах. В итоге оказалось, что самые большие риски для туристов - на курортах Испании, Болгарии и Франции. Причем что интересно, в число рискованных мест попала и европейская гастрономическая столица, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как пояснили авторы рейтинга, при его составлении учитывались 2,4 миллиона сообщений в онлайн-обсуждениях туристических групп, в которых были такие слова, как "сальмонелла", "гастроэнтерит", "кишечная палочка" и "пищевое отравление". Также учитывалось, где Национальная служба здравоохранения (NHS) Fit for Travel рекомендовала вакцинацию и отмечала риск малярии, и данные списка Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые советовали туристам избегать местной водопроводной воды.

Итак, издание выделило четыре популярных курорта в Европе, где туристы чаще всего жаловались на проблемы, причем два из них находятся в Испании.

Бенидорм и Тенерифе. В общемировом рейтинге курорт Бенидорм занял 17-е место по "небезопасности", всего около 2323 онлайн-сообщения туристов утверждали, что они заболели здесь. По данным экспертов, Travel Bug Index, который показывает, насколько вероятно, что турист может заболеть при посещении этого места, оценивает эту вероятность в 3,17%. При этом питьевая вода на курорте считается безопасной. Впрочем, судя по тому, что Бенидорм давно и безуспешно борется с проблемой "алкотуризма", часть жалоб на здоровье вполне может быть связана именно с этим. Тенерифе, с другой стороны, получило 1700 сообщений от заболевших туристов - 3,17% от общего числа. Водопроводная вода на Тенерифе также безопасна для употребления.

Солнечный берег в Болгарии получил 470 сообщений на туристических форумах, где обсуждают те или иные болезни при посещении этого европейского направления, и это составляет 3,03% от общего числа. При этом исследователи добавили, что водопроводная вода на Солнечном Берегу в Болгарии небезопасна для употребления, поэтому бутилированная вода будет безопаснее.

И наконец на третьем месте по числу пострадавших оказалась гастрономическая столица Европы - Париж. В общемировом рейтинге он занял 24-е место в списке мест, где туристы чаще всего заболевают. При этом на проблемы со здоровьем пожаловалось серьезное количество туриство - 4 182 постов, правда это составляет 2,75% от общего числа. Нельзя, конечно, исключить, что в мировой столице гастрономии туристы просто переедают...