В Международном аэропорту Гейдар Алиев опровергли отмену рейсов из Баку в Тегеран

В Международном аэропорту Гейдар Алиев опровергли сообщения об отмене рейсов из Баку в Тегеран.

"Рейсы в Иран выполняются в обычном режиме", - отметили Day.Az в аэропорту.

Отметим, что ранее ряд иранских СМИ распространил информацию о якобы отмене всех рейсов из Азербайджана в Иран.