https://news.day.az/tourism/1570508.html В Международном аэропорту Гейдар Алиев опровергли отмену рейсов из Баку в Тегеран
В Международном аэропорту Гейдар Алиев опровергли отмену рейсов из Баку в Тегеран
В Международном аэропорту Гейдар Алиев опровергли сообщения об отмене рейсов из Баку в Тегеран.
"Рейсы в Иран выполняются в обычном режиме", - отметили Day.Az в аэропорту.
Отметим, что ранее ряд иранских СМИ распространил информацию о якобы отмене всех рейсов из Азербайджана в Иран.
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