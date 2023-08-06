На знаменитую достопримечательность будут пускать по квотам

На знаменитую достопримечательность Афин туристов будут пускать по квотам. Согласно данным греческой прессы, правительство Греции подтвердило, что посещение Афинского Акрополя будет ограничено до 20 000 человек в день и будут введены почасовые ограничения на посещение.

Как передате Day.Az со ссылкой на Турпром, "пробная версия" квот будет запущена уже в сентябре, а на постоянной основе её планируют запустить в апреле 2024, т. е. с началом следующего сезона.

Как пояснила министр культуры Лина Мендони контроль необходим для предотвращения скопления людей и очередей в "узких местах" на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. По её словам, ежедневно до 23 тыс. туристов буквально втискиваются в комплекс памятников, причем в основном большие группы посещают его до полудня. "Это огромное число. Туризм желателен для страны и для всех нас, но мы должны решить, как чрезмерный туризм не повредит памятнику", - добавила она.

Итак, по её словам, квоты на посещение Акрополя планируется ввести с 4 сентября, пока "в экспериментальном порядке". Предположительно вступят в силу на постоянной основе они с 1 апреля 2024 года.

Выглядеть это будет так: в часы работы Акрополя с 8:00 до 20:00 каждый час будет допускаться различное, но ограниченное количество туристов. В музее уже посчитали, что большая их часть прибывает с 8 утра до полудня. В итоге 3000 человек получат доступ с 8 до 9 утра, 2000 - в течение следующего часа, а в остальное время количество допущенных посетителей будет меняться. При этом ограничений на продолжительность посещений не вводится, но власти добавили, что в среднем туристы, прибывающие с организованными турами или с круизных лайнеров, на долю которых приходится около 50% ежедневного количества посетителей, проводят на Акрополе в среднем 45 минут.

"Эта мера будет направлена на защиту памятника, что является для нас главным, а также на улучшение впечатления туристов от этого места", - добавила она. Напомним, что туристам в "узких местах", например на Пропилеях на входе на Акрополь, приходилось стоять в настоящих очередях.

При этом в прошлом месяце доступ на Акрополь для туристов просто закрывали из-за адской жары. Власти Афин объявили, что холм Акрополя, где находится храм Парфенон, который ежегодно посещают миллионы туристов будет закрываться с полудня до 17:00 по местному времени. Причина - жара. По прогнозам, которые представила метеорологическая служба Греции ожидала в Афинах пиковые температуры достигают 41 по Цельсию. При этом стоит напомнить, что знаменитый Акрополь - это огромный холм над Афинами, и большая часть его достопримечательностей расположена на открытом месте, где укрытий от солнца крайне мало. Как уверяют синоптики, жара там ощущается ещё сильнее, поэтому закрывать его на сиесту необходимо. После чего властям даже пришлось установить установили навесы для защиты от солнца для туристов. Подробности читайте здесь.

Кстати, толпы туристов, собирающиеся в "узких местах" стали и поводом для изощрённого мошенничества. Греческая организация по развитию культурных ресурсов выпустила официальное предупреждение для туристов по поводу вводящей в заблуждение рекламы "Проход без очереди". Согласно ему, доверчивым туристам "впаривают" услугу, которая якобы даёт проход без очереди к Акрополю - но по факту турист просто платит деньги мошенникам, а таковой услуги технически не существует.

"В Акрополе нет услуги "проход без очереди". Такая услуга не может быть применена к археологическим раскопкам Акрополя из-за особой геоморфологии холма и характера памятника. Даже если туристу удастся обойти ожидание на входе, он вскоре столкнется с очередью на входе в Пропилеи, где ширина входа уменьшена. Поэтому любая реклама услуги "без очереди" вводит общественность в заблуждение", - говорится в предупреждении