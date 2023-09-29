Туристку в Турции обвинили в контрабанде из-за трех камней в чемодане

Бельгийскую туристку, которая хотела вывезти из Турции три камня в чемодане, задержали на границе и обвинили в контрабанде. Подробности истории сообщает издание LADbible, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что Ким Мергитс из Антверпена путешествовала со своим партнером Уорром. В городе Манавгат на востоке Антальи туристка взяла несколько камней для своего аквариума и упаковала их в багаж.

По данным источника, на таможне в аэропорту туристку задержали, а камни отправили на экспертизу. Выяснилось, что два из них были мраморными кусками напольного покрытия, а третий - архитектурным украшением. Анализ также показал, что они находятся под защитой турецкого закона о культурных и природных ценностях, и поэтому их запрещено вывозить из страны.

Известно, что за провоз археологических артефактов через границу туристке грозит крупный штраф или тюремное заключение.