"Плавучий город" готов принять первых первых посетителей

О готовности самого большого круизного лайнера, известного в истории, отчитались представители финского подразделения судостроительной компании Meyer - Meyer Turku. "Плавучий город" успешно передан в распоряжение компании Royal Caribbean, сообщил телеканал CNN, передает Day.Az.

Речь идёт о Icon of the Seas. Известно, что гигантский корабль имеет длину 365 метров и способен разместить 10'000 человек, включая 7'600 пассажиров и 2'350 членов экипажа. Считается, что инновационный корабль класса Icon стал новым символом морских круизов, т.к. на конец 2023 года он является не только самым большим, но и самым роскошным круизным судном в мире.

Его строительство началось в июне 2021 году и обошлось в $1.1 млрд. Известно, что двигатели корабля могут работать на сжиженном природном газе и дизельном топливе. Пройдя серию успешных испытаний летом 2023 года, 20-палубный лайнер был официально передан Royal Caribbean и отправлен в порт Майами в США. В январе 2024 года оттуда его ждёт первое путешествие в направлении Карибских островов.

Впрочем, не только размеры делают Icon of the Seas уникальным. Ранее сообщалось, что на его борту реализован настоящий развлекательный город для детей и взрослых. Семь просторных бассейнов, шесть водных горок, мини-гольф, каток, скалодром, симулятор сёрфинга и более 40 ресторанов обещают незабываемый отдых для всех пассажиров. Кроме того, компания-владелец утверждала, что на судне для туристов построен 17-метровый водопад - самый высокий из известных, самая высокая водная горка, самый большой аквапарк и подвесной бесконечный бассейн - ранее такое на кораблях никогда не устанавливали. Что касается цен, то в зависимости от сезона цена круизного тура в среднем составит $350 на человека.

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