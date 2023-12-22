Азербайджан и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере аэронавигации.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум о взаимопонимании был подписан в ходе встречи между представителями узбекской компании "Узаэронавигация" и Управлением воздушного движения (УВД) Азербайджана "AZANS" в Самарканде.

В ходе переговоров, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области обеспечения безопасности движения воздушного транспорта.

Отметим, что УВД "AZANS" занимается обеспечением безопасности полетов в воздушном пространстве Азербайджана. Ежедневно "AZANS" обслуживает более 700 полетов воздушных судов, из которых 500 совершают транзитные пролеты над страной. Ежегодно над территорией Азербайджана осуществляется более 170 тысяч транзитных полетов.

С 1991 года УВД ГУП Центра "Узаэронавигация" является провайдером аэронавигационных услуг на воздушных маршрутах, местных воздушных линиях и аэродромах гражданской авиации. Оно также осуществляет управление авиационными операциями на территории Узбекистана и территориями, переданными на управление, в соответствии с международными договорами Узбекистана.

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