В Таиланде туристов предупредили об опасности

Холодная погода, бешеный ветер, сильные осадки и даже заморозки - о таком прогнозе предупредила тайская пресса со ссылкой на предупреждение, которое выпустил Метеорологический департамент Таиланда, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Всему виной система высокого давления или холодная воздушная масса, которая все еще охватывает Таиланд и южную часть Южно-Китайского моря. В итоге очень холодная погода - конечно, для Таиланда - фиксируется по всей стране. В горах на севере фиксируют +3 - +5 градусов по ночам, что для тропической страны, конечно, холодно, особенно при учёте сильного ветра.

Тем временем усиливается и северо-восточный муссон над Сиамским заливом и южным регионом усиливается. Это приведет к сильным и очень сильным дождям в некоторых районах нижнего южного региона, в том числе и в курортных провинциях. На Пхукете прогноз погоды обещает дожди как минимум по вторник. Правда тепло - +28-30 и +26 ночами.

Также в море обещают сильные волны - в Сиамском районе высотой до 4 метров, в Андаманском море - 2 метров. Прогулочным лодкам стоит "избегать отхода от берега", туристам также - хотя температура воды и +29 градусов, в штормовое море "заныривать" не рекомендуется.

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